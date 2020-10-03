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futebol

São Paulo vê pressão crescer de todos os lados e tenta arrumar a casa

Insatisfação interna cresce no Morumbi e organizada convoca protesto para este sábado no CT da Barra Funda. Equipe busca reabilitação na temporada jogando o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 08:00

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Alexandre Pássaro, Leco e Raí vivem sob pressão no São Paulo (Divulgação
Os próximos dias no São Paulo prometem ser agitados. Eliminado precocemente da Copa Libertadores, o Tricolor vive um clima de indefinição internamente. Fora dos corredores do Morumbi, a torcida pressiona dirigentes, comissão técnica e jogadores por mudanças estruturais e, inclusive, convocou um protesto para a manhã deste sábado, na porta do CT da Barra Funda.
Restando apenas dois meses para o fim do ano, a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, é considerada um fracasso no Morumbi. Os conselheiros sabem que é preciso uma mudança drástica no comando, mas enquanto o clube não define um novo presidente nas eleições de dezembro, o clima é de espera e, claro, insatisfação.
O técnico Fernando Diniz, embora mantido por Raí - diretor de futebol -, está longe de ser uma unanimidade no São Paulo. O trabalho, apesar de considerado um dos melhores nos últimos anos, soma eliminações vexatórias no Paulista, para o Mirassol, e na Libertadores, ainda na fase de grupos. A pressão por resultados no Brasileirão cresce.A cobrança externa é parecida, mas muito mais ampla. De acordo com o comunicado feito pela Independente nas redes sociais, os alvos da diretoria são Leco, Raí, Alexandre Pássaro (gerente de futebol) e Lugano (superintendente de relações institucionais do clube do Morumbi). O nome de Fernando Diniz e de alguns jogadores, como Daniel Alves, também estão na pauta.
Tudo isso em meio à preparação da equipe para o jogo de domingo, contra o Coritiba, no Paraná. Embora seja o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vive um momento de total instabilidade. A equipe vai em busca da reabilitação na temporada para não agravar ainda mais a pressão exercida no clube do Morumbi.

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