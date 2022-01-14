São Paulo vê elenco 'quase fechado' para a próxima temporada

O São Paulo vê o elenco praticamente fechado para a próxima temporada. Depois de anunciar reforços para todos os setores do campo, a diretoria age com mais cautela na busca por novos reforços no mercado de transferências. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

Até o momento, o São Paulo anunciou jogadores para o gol (Jandrei), defesa (Rafinha), meio-campo (Alisson e Patrick), e ataque (Nikão). Sendo assim, o elenco ganhou mais opções para o treinador Rogério Ceni.

Duas negociações estão sendo conduzidas pela diretoria do Tricolor: a do zagueiro Lucas Ribeiro, que estava no Internacional e a do atacante Soteldo, do Toronto-CAN. No entanto, as duas estão longe de acontecerem, por motivos diferentes. A do defensor esfriou devido a um vídeo íntimo vazado em 2018. Os torcedores do São Paulo relembraram o fato e iniciaram uma campanha para pedir que o Tricolor desista do negócio.

Já a de Soteldo está no entrave por motivos financeiros. O LANCE! apurou que a diretoria do Tricolor entende que chegou ao limite na oferta e não pretende subir mais os valores. A oferta do São Paulo é por um empréstimo com opção de compra. Essas condições não agradam ao Toronto-CAN, que estuda a proposta do Tricolor, que por sua vez, admite que pode conversar com outros nomes da posição.

Sendo assim, apenas oportunidades de mercado podem evoluir. O téncico Rogério Ceni deseja a contratação de um atacante veloz pelas beiradas. Um nome ventilado foi o de Sorriso, do Juventude, mas o LANCE! apurou que não chegou proposta oficial ao clube gaúcho.