Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo vê concorrência desistir e tem trunfos na negociação com Willyan Rocha
futebol

São Paulo vê concorrência desistir e tem trunfos na negociação com Willyan Rocha

Bourdeaux-FRA estava interessado no zagueiro, mas acabou fechando com outro jogador da posição. Boa relação com o clube português pode ajudar o Tricolor nas conversas...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 11:18
O São Paulo segue na negociação com o zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos, do Portimonense-POR. Nas últimas horas, o negócio pode avançar já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31). Sendo assim, o Tricolor tem 'caminho livre' para intensificar as conversas com os representantes do atleta e também com o clube português. O Portimonense, inclusive, tem boa relação com o São Paulo e já contou com diversos jogadores que atuaram no clube do Morumbi, como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas.
Além do mais, o São Paulo tem a necessidade de contratar jogadores para a defesa. Atualmente o técnico Rogério Ceni tem no elenco Miranda, Arboleda, Léo, Diego Costa e Walce. Arboleda está constantemente sendo convocado para o Equador. O técnico Rogério Ceni falou sobre a necessidade de reforços pontuais para a sequência da temporada em entrevista coletiva antes do início do Paulistão.
- Acho que os nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nikão, Alisson, Jandrei, Patrick e Rafinha, que foi o primeiro a chegar, todos jogadores experimentados, que já demonstraram capacidade nos clubes onde jogaram. A gente se sente melhor, com mais opções que no ano passado. Em alguns setores ainda precisamos de reforços, esses jogadores que chegaram tinham contratos terminados ou prestes a chegar ao fim, porque a gente sabe que o clube atravessa grave crise financeira - afirmou o treinador.
Crédito: SãoPaulonegociaacontrataçãodozagueiroWillyanRocha(Foto:ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados