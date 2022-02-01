São Paulo vê concorrência desistir e tem trunfos na negociação com Willyan Rocha

O São Paulo segue na negociação com o zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos, do Portimonense-POR. Nas últimas horas, o negócio pode avançar já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31). Sendo assim, o Tricolor tem 'caminho livre' para intensificar as conversas com os representantes do atleta e também com o clube português. O Portimonense, inclusive, tem boa relação com o São Paulo e já contou com diversos jogadores que atuaram no clube do Morumbi, como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas.

Além do mais, o São Paulo tem a necessidade de contratar jogadores para a defesa. Atualmente o técnico Rogério Ceni tem no elenco Miranda, Arboleda, Léo, Diego Costa e Walce. Arboleda está constantemente sendo convocado para o Equador. O técnico Rogério Ceni falou sobre a necessidade de reforços pontuais para a sequência da temporada em entrevista coletiva antes do início do Paulistão.

- Acho que os nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nikão, Alisson, Jandrei, Patrick e Rafinha, que foi o primeiro a chegar, todos jogadores experimentados, que já demonstraram capacidade nos clubes onde jogaram. A gente se sente melhor, com mais opções que no ano passado. Em alguns setores ainda precisamos de reforços, esses jogadores que chegaram tinham contratos terminados ou prestes a chegar ao fim, porque a gente sabe que o clube atravessa grave crise financeira - afirmou o treinador.