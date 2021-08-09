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São Paulo vai recorrer ao STJD para anular expulsão de Benítez no jogo contra o Athlético Paranaense

Segundo informação do Globo Esporte, o clube deve ir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para anular o cartão vermelho polêmico recebido pelo meia no último jogo...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo vai entrar na justiça e recorrer ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para anular a expulsão de Martín Benítez na partida diante do Athlético Paranaense, no último sábado (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informação do Globo Esporte.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O meia foi expulso pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, mesmo estando entre os reservas e não entrando em campo. O lance que gerou o cartão vermelho foi bem polêmico, quando Benítez, que estava aquecendo atrás da linha de fundo, chutou uma bola para dentro de campo, tentando atrapalhar uma cobrança de escanteio do time adversário. A polêmica se dá pelo fato de que o atleta, segundo a regra, deveria ser punido com o cartão amarelo, pois apenas membros da comissão técnica recebem o cartão vermelho direto por interferirem e atrasarem o jogo. Após receber o cartão vermelho, Benítez se revoltou com a decisão da arbitragem, demorando cerda de cinco minutos para deixar o gramado. Na súmula da partida, o árbitro relatou que pediu a entrada do policiamento para retirar o meia do Tricolor, mas que o pedido não foi atendido pois a polícia estava no campo apenas para proteção da comissão de arbitragem.Assim, Benítez está suspenso para o jogo do próximo fim de semana, contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Brasileirão. Caso o STJD anule o cartão vermelho antes do jogo, o atleta estará liberado para defender a equipe.
Entretanto, o meia deve entrar em campo nesta terça-feira (10), às 21h30, para enfrentar o Palmeiras pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi.

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