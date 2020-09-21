São Paulo vai para Quito com seis desfalques; veja os nomes

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo mede forças com a LDU pela quarta rodada do Grupo D da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo é importantíssimo para as pretensões do Tricolor na competição, e o técnico Fernando Diniz terá seis desfalques para o duelo.

A principal baixa é o meia Daniel Alves. O camisa 10 voltou a treinar nos gramados na última quarta-feira (16), mas ainda não se recuperou da fratura no antebraço direito e, por isso, foi cortado da viagem para o Equador no fim da tarde do último domingo.

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Rojas é outro jogador que está em situação similar a de Dani Alves. O equatoriano está em processo final de recuperação de uma ruptura do tendão quadricipital no joelho direito. O atacante voltou a fazer atividades físicas e com a bola nesta semana, mas não viajou com o elenco.Mais dois jogadores são-paulinos estão no departamento médico e são desfalques certos: Liziero e Walce. O primeiro passou por uma cirurgia no tornozelo direito. O zagueiro também se recupera de uma cirurgia, no entanto, a dele foi no joelho esquerdo.

A lista do São Paulo também tem o atacante Luciano, que cumpre seu segundo jogo de suspensão depois de uma expulsão no Gre-Nal na fase de grupos da Libertadores, quando ainda atuava pelo Grêmio. O jogador também não encara o River Plate, em Buenos Aires, na sequência da Copa Libertadores.

Por fim, o espanhol Juanfran é desfalque de última hora. O lateral teve um problema pessoal, avisou a diretoria e foi liberado para viajar ao seu país-natal no último domingo. O jogador retorna ao Brasil ainda nesta semana.