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futebol

São Paulo vai para Quito com seis desfalques; veja os nomes

Daniel Alves está fora e não enfrenta a LDU, terça-feira, pela Copa Libertadores. Comissão técnica terá outras baixas para o duelo no Equador...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:47

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 08:47
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Na próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo mede forças com a LDU pela quarta rodada do Grupo D da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo é importantíssimo para as pretensões do Tricolor na competição, e o técnico Fernando Diniz terá seis desfalques para o duelo.
A principal baixa é o meia Daniel Alves. O camisa 10 voltou a treinar nos gramados na última quarta-feira (16), mas ainda não se recuperou da fratura no antebraço direito e, por isso, foi cortado da viagem para o Equador no fim da tarde do último domingo.
TABELA> Veja como está a classificação de cada grupo da Copa Libertadores
Rojas é outro jogador que está em situação similar a de Dani Alves. O equatoriano está em processo final de recuperação de uma ruptura do tendão quadricipital no joelho direito. O atacante voltou a fazer atividades físicas e com a bola nesta semana, mas não viajou com o elenco.Mais dois jogadores são-paulinos estão no departamento médico e são desfalques certos: Liziero e Walce. O primeiro passou por uma cirurgia no tornozelo direito. O zagueiro também se recupera de uma cirurgia, no entanto, a dele foi no joelho esquerdo.
A lista do São Paulo também tem o atacante Luciano, que cumpre seu segundo jogo de suspensão depois de uma expulsão no Gre-Nal na fase de grupos da Libertadores, quando ainda atuava pelo Grêmio. O jogador também não encara o River Plate, em Buenos Aires, na sequência da Copa Libertadores.
Por fim, o espanhol Juanfran é desfalque de última hora. O lateral teve um problema pessoal, avisou a diretoria e foi liberado para viajar ao seu país-natal no último domingo. O jogador retorna ao Brasil ainda nesta semana.
A situação do São Paulo no grupo D é complicada. Com apenas quatro pontos, o Tricolor está em terceiro lugar e precisa ganhar da LDU, líder com seis pontos, para não depender dos outros adversários nas últimas duas rodadas.

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