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futebol

São Paulo vai para o Equador com seis desfalques; veja os nomes

Daniel Alves iniciou os treinamentos físicos na última quarta-feira (16), mas deve ficar de fora do duelo contra a LDU. Além dele. Diniz vai ter mais mais cinco desfalques...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 18:00
Crédito: O camisa 10 do São Paulo completa quatro semanas afastado por lesão Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo realizou na manhã deste domingo (20) o último treino antes de embarcar para o Equador, onde encara a LDU em um jogo considerado como "crucial" para o time na Libertadores. O elenco irá neste domingo (20) em voo fretado até a cidade de Quito, 2850m acima do nível do mar.
Para a partida, Fernando Diniz não contará com o jogador mais importante do meio-campo Tricolor: Daniel Alves. O camisa 10 voltou a treinar nos gramados na quarta-feira (16) após sofrer uma fratura no antebraço contra o Athletico-PR, mas sua presença no duelo da próxima terça-feira (22) é descartada.
Rojas é outro jogador que está em situação similar a de Dani Alves. O equatoriano está em processo final de recuperação de uma ruptura do tendão quadricipital no joelho direito. Ele voltou a fazer atividades físicas e com a bola nesta semana, mas não deve viajar com o elenco pois não disputa uma partida há mais de um ano.
Mais dois jogadores são-paulinos estão no departamento médico e são desfalques certos: Liziero e Walce. O primeiro passou por uma cirurgia no tornozelo direito. O zagueiro também se recupera de uma cirurgia, no entanto, a dele foi no joelho esquerdo.
Luciano, que vive boa fase no Tricolor, cumpre seu segundo jogo de suspensão depois de uma expulsão no Gre-Nal na fase de grupos da Libertadores, quando ainda atuava pelo Grêmio, e está fora. Por fim, Juanfran precisou viajar de última hora para a Espanha cuidar de assunto pessoais. O lateral teve o aval da diretoria e não enfrenta os equatorianos.
A situação do São Paulo no grupo D é complicada. Com apenas quatro pontos, o Tricolor está em terceiro lugar e precisa ganhar da LDU, líder com seis pontos, para não depender dos outros adversários nas últimas duas rodadas.

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