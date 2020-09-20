São Paulo vai para o Equador com seis desfalques; veja os nomes

Crédito: O camisa 10 do São Paulo completa quatro semanas afastado por lesão Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo realizou na manhã deste domingo (20) o último treino antes de embarcar para o Equador, onde encara a LDU em um jogo considerado como "crucial" para o time na Libertadores. O elenco irá neste domingo (20) em voo fretado até a cidade de Quito, 2850m acima do nível do mar.

Para a partida, Fernando Diniz não contará com o jogador mais importante do meio-campo Tricolor: Daniel Alves. O camisa 10 voltou a treinar nos gramados na quarta-feira (16) após sofrer uma fratura no antebraço contra o Athletico-PR, mas sua presença no duelo da próxima terça-feira (22) é descartada.

Rojas é outro jogador que está em situação similar a de Dani Alves. O equatoriano está em processo final de recuperação de uma ruptura do tendão quadricipital no joelho direito. Ele voltou a fazer atividades físicas e com a bola nesta semana, mas não deve viajar com o elenco pois não disputa uma partida há mais de um ano.

Mais dois jogadores são-paulinos estão no departamento médico e são desfalques certos: Liziero e Walce. O primeiro passou por uma cirurgia no tornozelo direito. O zagueiro também se recupera de uma cirurgia, no entanto, a dele foi no joelho esquerdo.

Luciano, que vive boa fase no Tricolor, cumpre seu segundo jogo de suspensão depois de uma expulsão no Gre-Nal na fase de grupos da Libertadores, quando ainda atuava pelo Grêmio, e está fora. Por fim, Juanfran precisou viajar de última hora para a Espanha cuidar de assunto pessoais. O lateral teve o aval da diretoria e não enfrenta os equatorianos.