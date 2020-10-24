São Paulo vai em busca de terceira vitória no Paulistão feminino

O time feminino do São Paulo finalizou sua preparação para enfrentar o Realidade Jovem, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria. O jogo acontece neste domingo, às 14h, e o objetivo do técnico Lucas Piccinato é alcançar sua terceira vitória seguida na competição antes de voltar a focar atenções para as quartas de final do Campeonato Brasileiro.

- Tínhamos e temos como meta somar o maior número de pontos antes de encarar o Santos no Campeonato Brasileiro, podendo nos focar nas quartas de final do torneio tendo um breve respiro no Estadual. Nas duas primeiras rodadas tivemos êxito em campo, rodiziando o elenco, colocando sempre quem estava em melhor condição de jogo e sempre pensando estrategicamente na batalha seguinte. Neste não será diferente – analisou.O Tricolor estreou com vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em Cotia, e depois aplicou uma histórica goleada por 29 a 0 em cima do Taboão da Serra, na Arena Barueri. O Realidade Jovem foi formado há menos tempo que o São Paulo e tem menos recursos, assim como o Taboão, mas, mais uma vez o comandante sabe que todas as adversárias querem mostrar serviço diante do Tricolor e tentar beliscar qualquer ponto, por isso, todo cuidado é pouco.