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futebol

São Paulo vai em busca de terceira vitória no Paulistão feminino

Diante do Realidade Jovem, técnico Lucas Piccinato quer fechar primeira sequência no Estadual com 100% de aproveitamento; jogo é neste domingo, às 14h...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 17:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:00

Crédito: Jogadoras venceram seus dois compromissos no estadual até agora (Anderson Rodrigues / saopaulofc.net
O time feminino do São Paulo finalizou sua preparação para enfrentar o Realidade Jovem, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria. O jogo acontece neste domingo, às 14h, e o objetivo do técnico Lucas Piccinato é alcançar sua terceira vitória seguida na competição antes de voltar a focar atenções para as quartas de final do Campeonato Brasileiro.
- Tínhamos e temos como meta somar o maior número de pontos antes de encarar o Santos no Campeonato Brasileiro, podendo nos focar nas quartas de final do torneio tendo um breve respiro no Estadual. Nas duas primeiras rodadas tivemos êxito em campo, rodiziando o elenco, colocando sempre quem estava em melhor condição de jogo e sempre pensando estrategicamente na batalha seguinte. Neste não será diferente – analisou.O Tricolor estreou com vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em Cotia, e depois aplicou uma histórica goleada por 29 a 0 em cima do Taboão da Serra, na Arena Barueri. O Realidade Jovem foi formado há menos tempo que o São Paulo e tem menos recursos, assim como o Taboão, mas, mais uma vez o comandante sabe que todas as adversárias querem mostrar serviço diante do Tricolor e tentar beliscar qualquer ponto, por isso, todo cuidado é pouco.
- Mais uma vez vamos entrar em campo para fazer o nosso jogo, o nosso melhor, ainda mais jogando em casa. Vamos sempre respeitar as adversárias, assim como fizemos com o CATS, em que teve jogo do começo ao fim, independente do placar. É assim que se enaltece o futebol feminino, com a disputa em campo, com duelos, trocas de experiências, não desistindo dele. Será um jogo mais equilibrado e temos que entrar com as atletas ligadas para vencer – finalizou.
Para o duelo, Lucas Piccinato continua com os desfalques de Yaya, Jaqueline, Larissa Santos, Cris e Lauren, que servem a Seleção Brasileira Sub-20. A transmissão ocorrerá na FPF TV, via Facebook Watch, na página da FPF.

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