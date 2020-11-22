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São Paulo vai em busca das melhores estatísticas do Brasileirão

Embalado pela classificação diante do Flamengo na Copa do Brasil, Tricolor recebe o Vasco na 22ª rodada da competição nacional e quer continuar somando bons números...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 09:00

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Tricolor está há 11 partidas sem perder no torneio e é terceiro colocado (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
O São Paulo tem um compromisso neste domingo que pode colocá-lo na liderança do Campeonato Brasileiro: caso vença o Vasco no Morumbi, às 16h (e Atlético-MG e Internacional percam seus jogos da 22ª rodada), o time comandado por Fernando Diniz pode chegar ao topo da tabela com três jogos a menos. Mas o Tricolor quer mais: melhorar as estatísticas para ser o líder em tudo no torneio.
No momento, o time paulista tem 18 jogos realizados, com dez vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O Galo (líder) e o Colorado (vice) têm 21 jogos feitos, 12 e dez vitórias; dois e seis empates e sete e cinco derrotas, respectivamente. O São Paulo já é melhor nesses quesitos – tem a mesma quantidade de vitórias que o Inter e bem menos derrotas que ambos os clubes que estão à sua frente no Brasileirão.
TABELA> Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Ainda, o Tricolor tem a melhor defesa da competição no geral: são apenas 17 gols tomados em 18 jogos. Os próximos no quesito são Grêmio (7º) e Fortaleza (13º), com 19 tentos (em 20 e 21 jogos, respectivamente). A próxima estatística que o São Paulo quer melhorar e chegar à liderança é o de gols feitos.
No momento, são 29 gols pró, atrás de quatro clubes: Atlético-MG (37), Internacional (32), Flamengo (34) e Santos (30), todos com mais jogos. Fluminense e Bragantino também somam 29 tentos feitos, em 21 e 22 partidas, respectivamente. A média do São Paulo é de 1,3 gol/jogo, enquanto do Galo, por exemplo, é de 1,7. No entanto como o Tricolor é o melhor da defesa, detém o melhor saldo de gols, ao lado do Colorado, com 12.
Além disso, o time não perde no torneio desde o dia 3 de setembro, sua última derrota, para o Atlético-MG, por 3 a 0. Desde então, são seis vitórias e cinco empates. Com os jogos atrasados contra Goiás, Ceará e Botafogo remarcados para dezembro, mais os próximos compromissos normais, a começar com este diante do Vasco, neste domingo, o São Paulo pode, de fato, não só atingir a liderança na tabela, mas a liderança em todos os quesitos do Campeonato Brasileiro. É esperar para ver.

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