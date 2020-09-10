São Paulo vai de um tempo ruim e outro bom para um médio e outro péssimo

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo poderia terminar a nona rodada do Brasileirão na liderança com uma vitória sobre o Red Bull Bragantino na quarta-feira somada a um eventual tropeço do Internacional contra o Ceará, às 19h15 desta quinta, no Beira-Rio, mas não havia são-paulinos eufóricos. Como dissemos na segunda-feira, não é pessimismo exagerado ou efeito da fila. O time de Fernando Diniz não é consistente e, portanto, não dá motivos para que alguém acredite em briga pelo título.

De qualquer forma, o time fez 30 minutos ótimos contra o Atlético-MG (derrota por 3 a 0) e 45 minutos bons contra o Fluminense (vitória por 3 a 1), então não era necessário ser um são-paulino muito otimista para imaginar pelo menos sessenta ou setenta minutos agradáveis contra um Red Bull Bragantino que luta contra o rebaixamento, certo? Pois bem...O time tomou mais um daqueles gols em que o sistema defensivo falha de maneira inacreditável. Dessa vez, o maior erro foi de Reinaldo, que deu condição a Artur ao ficar totalmente desalinhado com os outros três defensores em uma bola longa do goleiro Cleiton. Tchê Tchê e Hernanes também não se entenderam na marcação pelo meio e permitiram que Raul recebesse em condições de finalizar e vencer Volpi.

Ok, acidente de percurso. Era totalmente possível pressionar e buscar a virada, mas o São Paulo não respondia. E olha que o jogo forneceu várias oportunidades para a equipe...

Primeiro foi Claudinho, que chutou para fora o pênalti cometido por Luciano e perdeu a chance de fazer 2 a 0. Depois foi Cleiton, que soltou a bola nos pés do mesmo Luciano e cedeu o gol de empate quando o São Paulo já acumulava mais de meia hora sem conseguir criar chances, já com Helinho e Gonzalo Carneiro nos lugares de Igor Gomes e Brenner. Por último, Artur, que mandou na trave o segundo pênalti da noite já nos acréscimos.

Na base da vontade e da correira, com algumas jogadas de um contra um de Helinho e infinitos chuveirinhos na área, o São Paulo ainda deu ao seu torcedor a esperança de achar um gol. Muito pouco para quem quer brigar na parte de cima.