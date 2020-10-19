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futebol

São Paulo vai ao STJD e solicita anulação do jogo contra o Galo

Departamento jurídico do Tricolor entende que houve erro de direito em gol anulado do atacante Luciano e, por isso, pede a anulação da partida em Minas Gerais...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 20:30

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 20:30

Crédito: Imagem do VAR é inconclusiva sobre o suposto impedimento, e clube do Morumbi pede a anulação da partida por entender que houve erro de direito (Reprodução/Premiere
O São Paulo acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) solicitando o cancelamento da partida com o Atlético-MG, no Mineirão, realizada no dia 3 de setembro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube do Morumbi entende que houve erro de direito cometido pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves em um lance de gol do atacante Luciano.
Naquela ocasião, o São Paulo foi derrotado, por 3 a 0. Contudo, quando a partida ainda estava empatada, o Tricolor abriu o placar com Luciano e o VAR anulou a jogada. A imagem cedida pela CBF não é conclusiva e o clube do Morumbi alega que houve erro na aplicação da regra, e não na interpretação do lance. Por isso, o departamento jurídico acionou o STJD e fez o pedido.
Na semana passada, Raí - diretor de futebol - e Alexandre Pássaro - gerente de futebol - estiveram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para contestar alguns erros cometidos contra o São Paulo nesta temporada. O Tricolor entende que está sendo prejudicado e cobra maior profissionalismo da arbitragem.
A tendência é de que o Tribunal leve de dez a 14 dias para apreciar o pedido do São Paulo e dar uma resposta formal ao clube. Importante ressaltar que o Grêmio teve a mesma conduta após o jogo do último sábado, justamente contra o Tricolor do Morumbi, por considerar que houve falha da arbitragem em dois lances capitais da partida.

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