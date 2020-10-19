São Paulo vai ao STJD e solicita anulação do jogo contra o Galo

Crédito: Imagem do VAR é inconclusiva sobre o suposto impedimento, e clube do Morumbi pede a anulação da partida por entender que houve erro de direito (Reprodução/Premiere

O São Paulo acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) solicitando o cancelamento da partida com o Atlético-MG, no Mineirão, realizada no dia 3 de setembro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube do Morumbi entende que houve erro de direito cometido pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves em um lance de gol do atacante Luciano.

Naquela ocasião, o São Paulo foi derrotado, por 3 a 0. Contudo, quando a partida ainda estava empatada, o Tricolor abriu o placar com Luciano e o VAR anulou a jogada. A imagem cedida pela CBF não é conclusiva e o clube do Morumbi alega que houve erro na aplicação da regra, e não na interpretação do lance. Por isso, o departamento jurídico acionou o STJD e fez o pedido.

Na semana passada, Raí - diretor de futebol - e Alexandre Pássaro - gerente de futebol - estiveram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para contestar alguns erros cometidos contra o São Paulo nesta temporada. O Tricolor entende que está sendo prejudicado e cobra maior profissionalismo da arbitragem.