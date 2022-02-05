São Paulo utilizou três duplas de zaga diferentes no começo da temporada

O São Paulo ainda não repetiu uma dupla de zaga nos três primeiros confrontos da temporada, todos válidos pelo Campeonato Paulista. Léo, Miranda, Diego Costa e Arboleda já foram utilizados por Rogério Ceni nas partidas. O primeiro desafio foi contra o Guarani, em Campinas, na derrota por 2 a 1. Na ocasião, Ceni começou o jogo em uma linha de quatro, com Léo e Diego Costa fazendo a dupla de zaga. O primeiro, inclusive, perdeu a bola que gerou o gol de falta do Bugre.

Já diante do Ituano, no empate sem gols, Rogério manteve Diego Costa e escalou o experiente Miranda para formar a dupla com o jovem revelado em Cotia. A defesa passou ilesa, mas muito por conta do goleiro Jandrei, que realizou boas intervenções e ainda defendeu um pênalti.Já no último jogo, na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, Rogério Ceni contou com o retorno do zagueiro Arboleda, que estava na seleção do Equador disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O camisa 5 voltou como titular e formou a dupla de zaga com Miranda. No entanto, eles tiveram baixo rendimento, com direito a uma falha capital do camisa 22 no primeiro gol do Massa Bruta.

Sendo assim, a defesa do São Paulo está entre as mais vazadas do estadual. Já foram seis gols sofridos em três partidas, uma média de dois gols por jogo. Além do Tricolor, Red Bull Bragantino e Novorizontino também sofreram três gols.

VEJA AS DUPLAS DE ZAGA DO SÃO PAULO EM 2022

Guarani 2 x 1 São Paulo - Diego Costa e LéoSão Paulo 0 x 0 Ituano - Miranda e Diego Costa Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Miranda e Arboleda