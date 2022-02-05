Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo utilizou três duplas de zaga diferentes no começo da temporada

Em razão de questões físicas e retornos, Tricolor já testou quatro zagueiros e três duplas diferentes nos primeiros jogos do Paulistão. Defesa está entre as piores do estadual...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 12:30
O São Paulo ainda não repetiu uma dupla de zaga nos três primeiros confrontos da temporada, todos válidos pelo Campeonato Paulista. Léo, Miranda, Diego Costa e Arboleda já foram utilizados por Rogério Ceni nas partidas. O primeiro desafio foi contra o Guarani, em Campinas, na derrota por 2 a 1. Na ocasião, Ceni começou o jogo em uma linha de quatro, com Léo e Diego Costa fazendo a dupla de zaga. O primeiro, inclusive, perdeu a bola que gerou o gol de falta do Bugre.
Já diante do Ituano, no empate sem gols, Rogério manteve Diego Costa e escalou o experiente Miranda para formar a dupla com o jovem revelado em Cotia. A defesa passou ilesa, mas muito por conta do goleiro Jandrei, que realizou boas intervenções e ainda defendeu um pênalti.Já no último jogo, na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, Rogério Ceni contou com o retorno do zagueiro Arboleda, que estava na seleção do Equador disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O camisa 5 voltou como titular e formou a dupla de zaga com Miranda. No entanto, eles tiveram baixo rendimento, com direito a uma falha capital do camisa 22 no primeiro gol do Massa Bruta.
Sendo assim, a defesa do São Paulo está entre as mais vazadas do estadual. Já foram seis gols sofridos em três partidas, uma média de dois gols por jogo. Além do Tricolor, Red Bull Bragantino e Novorizontino também sofreram três gols.
VEJA AS DUPLAS DE ZAGA DO SÃO PAULO EM 2022
Guarani 2 x 1 São Paulo - Diego Costa e LéoSão Paulo 0 x 0 Ituano - Miranda e Diego Costa Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Miranda e Arboleda
Crédito: SãoPaulovemtestandoduplasdezaganocomeçodetemporada(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados