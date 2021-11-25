Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo ultrapassa marca de 40 mil torcedores pela segunda vez consecutiva no Morumbi
futebol

São Paulo ultrapassa marca de 40 mil torcedores pela segunda vez consecutiva no Morumbi

Público contra o Athletico-PR foi de 43 mil torcedores, um pouco abaixo dos 47 mil que estiveram na derrota para o Flamengo. Tricolor fez promoção de ingressos nesta quarta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 00:25

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 00:25

O São Paulo apenas empatou com o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (24). Mas o que não faltou foi apoio nas arquibancadas do Morumbi. Um total de 43.391 torcedores lotaram as arquibancadas do estádio são-paulino. Esse número fez com que o Tricolor chegasse a marca de mais de 40 mil pessoas no Morumbi pelo segundo jogo consecutivo. O último jogo do São Paulo em casa, na derrota para o Flamengo, por 4 a 0, teve a presença de 47 mil torcedores.
Vale ressaltar que para essa partida contra o Furacão, a diretoria são-paulina realizou uma promoção nos preços dos ingressos. Apesar de ser um dia da semana e com um horário mais tarde, os torcedores marcaram presença em peso no Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A renda também não deixou a desejar. Contra o Flamengo, o São Paulo arrecadou um valor bruto de R$ 2.742.156,00. Já diante do Furacão, o valor arrecadado foi de R$ 1.099.010,00, totalizando mais de R$ 3,7 milhões brutos, sem descontar as despesas.
O são Paulo tem mais um jogo em casa neste sábado (27), quando recebe o Sport, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 14º colocado, com 42 pontos conquistados.
PÚBLICO E RENDA NOS ÚLTIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI
São Paulo 0 x 4 Flamengo Público: 47.855 torcedoresRenda bruta: R$ 2.742.156,00
São Paulo 0 x 0 Athletico-PRPúblico: 43.391 torcedoresRenda: R$ 1.099.010,00
Crédito: TorcidadoSãoPaulocompareceuempesonoMorumbicontraoAthletico-PR(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados