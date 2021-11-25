São Paulo ultrapassa marca de 40 mil torcedores pela segunda vez consecutiva no Morumbi

O São Paulo apenas empatou com o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (24). Mas o que não faltou foi apoio nas arquibancadas do Morumbi. Um total de 43.391 torcedores lotaram as arquibancadas do estádio são-paulino. Esse número fez com que o Tricolor chegasse a marca de mais de 40 mil pessoas no Morumbi pelo segundo jogo consecutivo. O último jogo do São Paulo em casa, na derrota para o Flamengo, por 4 a 0, teve a presença de 47 mil torcedores.

Vale ressaltar que para essa partida contra o Furacão, a diretoria são-paulina realizou uma promoção nos preços dos ingressos. Apesar de ser um dia da semana e com um horário mais tarde, os torcedores marcaram presença em peso no Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A renda também não deixou a desejar. Contra o Flamengo, o São Paulo arrecadou um valor bruto de R$ 2.742.156,00. Já diante do Furacão, o valor arrecadado foi de R$ 1.099.010,00, totalizando mais de R$ 3,7 milhões brutos, sem descontar as despesas.

O são Paulo tem mais um jogo em casa neste sábado (27), quando recebe o Sport, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 14º colocado, com 42 pontos conquistados.

PÚBLICO E RENDA NOS ÚLTIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI

São Paulo 0 x 4 Flamengo Público: 47.855 torcedoresRenda bruta: R$ 2.742.156,00

São Paulo 0 x 0 Athletico-PRPúblico: 43.391 torcedoresRenda: R$ 1.099.010,00