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futebol

São Paulo ultrapassa a marca dos 300 gols na história Libertadores

Tricolor encerrou a fase de grupos com mais uma vitória...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 23:28

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 23:28
Crédito: Alexandre Schneider / POOL / AFP
O São Paulo de Hernán Crespo continua em grande fase. Após conquistar o Campeonato Paulista, no fim de semana, encerrando um jejum de 16 anos sem o título estadual, o Tricolor voltou a campo e venceu mais uma vez. Agora, pela Libertadores.
Mesmo recheado de reservas, a equipe do Morumbi não teve dificuldades para vencer o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0. De quebra, se tornou o 4º time brasileiro a romper a casa dos 300 gols em Libertadores. Bruno Alves, que abriu o placar, foi o responsável pelo tento histórico. Rojas e Vítor Bueno completaram o placar.
Com 302 bolas na rede, o São Paulo é o 13º clube no ranking de gols da competição. Entre as equipes do Brasil, apenas Palmeiras, com 377, Grêmio, com 318, e Cruzeiro, com 307, marcaram mais vezes. O River Plate, da Argentina, com 613, é quem aparece no topo.
SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES​​195 jogos95 vitórias46 empates54 derrotas​302 gols marcados186 gols sofridos

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