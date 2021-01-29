São Paulo treina visando o Atlético-GO: Veja provável time para a partida

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O São Paulo segue sua preparação para enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem mais um treinamento no sábado antes de viajar para o duelo importante no campeonato nacional.

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Fernando Diniz deve ter o time completo pela primeira vez em 2021, para buscar a primeira vitória no ano. Sem lesionados e suspensos, o comandante pode escalar o que tem de melhor para continuar na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOGabriel Sara, que se recuperou de uma indisposição e Hernanes, que voltou após contrair a Covid-19, voltaram aos treinamentos e estão à disposição. Portanto, uma escalação provável tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.