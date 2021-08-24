São Paulo treina para enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Brasil; veja possível escalação

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo encerrou, na tarde desta terça-feira (24), a preparação para enfrentar o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com treinos realizados no CT da Barra Funda, Crespo fez os ajustes finais da equipe, que ainda realizará atividades na quarta-feira (25), dia do jogo, pela manhã.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Diante do Fortaleza, o Tricolor pode encaminhar sua classificação para a semifinal e chegar mais perto de conquistar o inédito título da Copa do Brasil.

O time ainda conta com desfalques importantes de William, Marquinhos e Arboleda, que fazem trabalhos de recuperação físico devido as suas lesões.

Assim, sem contar com um de seus zagueiros titulares, o treinador Hernán Crespo deve manter o esquema que utilizou nos últimos jogos, adotando uma linha de quatro, com Daniel Alves, Miranda, Bruno Alves e Léo. O último pode alternar do papel de lateral esquerdo para zagueiro, dando versatilidade ao esquema do treinador.

A dúvida, porém, é se Reinaldo, que esteve suspenso no último jogo, vai assumir a lateral esquerda ou se Léo seguirá com a função, assim como fez diante do Palmeiras.

Um provável São Paulo para o jogo contra o Fortaleza é: Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves (Reinaldo), Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni e Pablo.A bola rola a partir das 21h30 desta quarta-feira (25), no gramado do Morumbi. A partida é crucial para o São Paulo emplacar uma boa sequência de resultados e encaminhar a classificação antes das semanas de folga que terá pela frente.