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São Paulo treina para enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Brasil; veja possível escalação

Tricolor paulista enfrenta a equipe nordestina nesta quarta-feira (25), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta será no dia 15 de setembro...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 19:35
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo encerrou, na tarde desta terça-feira (24), a preparação para enfrentar o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com treinos realizados no CT da Barra Funda, Crespo fez os ajustes finais da equipe, que ainda realizará atividades na quarta-feira (25), dia do jogo, pela manhã.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Diante do Fortaleza, o Tricolor pode encaminhar sua classificação para a semifinal e chegar mais perto de conquistar o inédito título da Copa do Brasil.
O time ainda conta com desfalques importantes de William, Marquinhos e Arboleda, que fazem trabalhos de recuperação físico devido as suas lesões.
Assim, sem contar com um de seus zagueiros titulares, o treinador Hernán Crespo deve manter o esquema que utilizou nos últimos jogos, adotando uma linha de quatro, com Daniel Alves, Miranda, Bruno Alves e Léo. O último pode alternar do papel de lateral esquerdo para zagueiro, dando versatilidade ao esquema do treinador.
A dúvida, porém, é se Reinaldo, que esteve suspenso no último jogo, vai assumir a lateral esquerda ou se Léo seguirá com a função, assim como fez diante do Palmeiras.
Um provável São Paulo para o jogo contra o Fortaleza é: Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves (Reinaldo), Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni e Pablo.A bola rola a partir das 21h30 desta quarta-feira (25), no gramado do Morumbi. A partida é crucial para o São Paulo emplacar uma boa sequência de resultados e encaminhar a classificação antes das semanas de folga que terá pela frente.
A decisão do duelo será disputada somente no dia 15 de setembro, também Às 21h30, na Arena Castelão, casa do Fortaleza.

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