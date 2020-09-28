São Paulo treina no CT do Inter e embarca para Buenos Aires

O São Paulo divulgou na tarde desta segunda-feira algumas imagens do treino no CT do Internacional, em Porto Alegre. O Tricolor se prepara para enfrentar o River Plate, quarta-feira, em Buenos Aires, e precisa da vitória para manter vivas suas chances de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Luciano - suspenso pela Conmebol - retorna para a capital paulista, já o restante do elenco segue para a Argentina.
TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores
De acordo coma as informações publicadas pelo clube, o técnico Fernando Diniz teve todo o elenco à sua disposição no treinamento da manhã desta segunda. A comissão técnica tenta encontrar a melhor formação possível para enfrentar o River Plate e manter o São Paulo vivo na Copa Libertadores. Recuperado de uma fratura no antebraço direito, o camisa 10 Daniel Alves trabalha sem qualquer tipo de restrição e vai para o jogo. Suspenso por mais um jogo na Copa Libertadores por conta de seu envolvimento em uma briga dentro de campo, quando ainda defendia as cores do Grêmio, o atacante Luciano é desfalque certo. Por isso, o jogador voltou para a cidade de São Paulo. O restante da delegação embarca para Buenos Aires. Na terça, o Tricolor trabalha no CT do Boca Juniors e acerta os últimos detalhes antes do duelo decisivo na Libertadores.
O confronto contra o River Plate acontece na quarta, às 21h30, no estádio Monumental de Nuñez. Se vencer, o São Paulo se mantém vivo na Copa Libertadores. Em caso de empate, o Tricolor precisaria tirar uma diferença de 11 gols de saldo para o River na última rodada, já uma derrota nesta semana liquida as chances são-paulinas no torneio continental com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos.