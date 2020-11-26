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futebol

São Paulo treina no CT do Ceará em preparação para enfrentar o Bahia

Após o polêmico empate por 1 a 1 com o Vozão, Tricolor volta aos treinamentos já pensando na próxima rodada do Brasileirão. O atacante Brenner e o volante Hernanes voltam ao time...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 15:38

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:38

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O São Paulo voltou aos treinamentos depois do empate por 1 a 1 contra o Ceará, em Fortaleza. O treino nesta quinta-feira foi realizado no Estádio Franzé Moraes, campo anexo do CT do Vozão.
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Fernando Diniz aproveitou a atividade para realizar trabalhos de aprimoramentos técnicos e de fundamentos, com cruzamentos e finalizações. Em seguida, o elenco são-paulino se dividiu em dois times para jogo em campo reduzido.
O São Paulo pode contar com dois retornos importantes para o jogo diante do Bahia, no próximo sábado, às 19h, em Salvador. O atacante Brenner, artilheiro do time na temporada, e o meia Hernanes estão à disposição novamente. Ambos estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.Em compensação, o zagueiro Diego Costa está suspenso e não enfrenta os baianos. O seu substituto deve ser o equatoriano Arboleda, já que Bruno Alves ficou em São Paulo por precaução da Covid-19.
O Tricolor atualmente ocupa a terceira colocação com 38 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-MG. Já são treze jogos de invencibilidade no torneio.

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