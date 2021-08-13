São Paulo treina no CT da Barra Funda para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão; escalação é dúvida

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo seguiu com os treinamentos para enfrentar o Grêmio. Nesta secta- feira (13), o time treinou no CT da Barra Funda sob chuva e encerrou a preparação para o jogo do Brasileirão. O time ainda fará atividades no sábado (14), horas antes da partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em meio a uma sequência importante de jogos no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil o treinador Hernán Crespo tem que pensar em como administrar o elenco para evitar desgastes e lesões, problemas sérios que o time enfrenta nesta temporada.

Assim, o técnico pode promover algumas mudanças no time titular, poupando jogadores importantes e pensando no Choque-Rei da próxima terça-feira (17), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores.

Embora a escalação ainda seja um mistério, o time que vai a campo neste sábado pode ser: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Orejuela), Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes; Rojas e Vitor Bueno.Ainda sem contar com Luciano, Eder e Marquinhos, o ataque é o setor mais prejudicado por desfalques. No meio de campo, o time não conta com William e, na defesa, Diego Costa e Welington seguem em recuperação, enquanto Arboleda, que voltou na última terça-feira (10), aperfeiçoa sua forma física.