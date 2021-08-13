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São Paulo treina no CT da Barra Funda para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão; escalação é dúvida

Em meio a um calendário apertado e alguns desfalques importantes, o treinador Hernán Crespo pode promover algumas mudanças na escalação, poupando titulares...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 15:44
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo seguiu com os treinamentos para enfrentar o Grêmio. Nesta secta- feira (13), o time treinou no CT da Barra Funda sob chuva e encerrou a preparação para o jogo do Brasileirão. O time ainda fará atividades no sábado (14), horas antes da partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em meio a uma sequência importante de jogos no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil o treinador Hernán Crespo tem que pensar em como administrar o elenco para evitar desgastes e lesões, problemas sérios que o time enfrenta nesta temporada.
Assim, o técnico pode promover algumas mudanças no time titular, poupando jogadores importantes e pensando no Choque-Rei da próxima terça-feira (17), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores.
Embora a escalação ainda seja um mistério, o time que vai a campo neste sábado pode ser: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Orejuela), Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes; Rojas e Vitor Bueno.Ainda sem contar com Luciano, Eder e Marquinhos, o ataque é o setor mais prejudicado por desfalques. No meio de campo, o time não conta com William e, na defesa, Diego Costa e Welington seguem em recuperação, enquanto Arboleda, que voltou na última terça-feira (10), aperfeiçoa sua forma física.
A bola rola às 21h deste sábado, às 21h, no Morumbi, para São Paulo e Grêmio. Atualmente na 16º posição do Brasileirão, o Tricolor Paulista encara o 18º colocado, dando início a uma sequência de duelos importantes para a luta contra o rebaixamento.

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