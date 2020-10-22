Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo treina no CT da Barra Funda; Luciano fica na fisioterapia

Fernando Diniz comanda treino tático com o elenco do Tricolor, mas ainda não sabe se poderá contar com Luciano e Igor Vinícius para o jogo de domingo, contra o Fortaleza...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 13:18

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:18

Crédito: Vitor Bueno está em alta com Fernando Diniz e pode ser titular na partida do fim de semana (Divulgação/saopaulofc.net
O São Paulo retornou aos treinos no CT da Barra Funda de olho no jogo de domingo, contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade tática e iniciou os trabalhos visando a partida do fim de semana. Peça-chave na equipe, o atacante Luciano não trabalhou com bola e ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube.
A principal dúvida do São Paulo para a partida decisiva contra a equipe de Rogério Ceni está em Luciano. O jogador trata de um incômodo na coxa e nãoo atuou na última terça, contra o Binacional. O departamento médico do Tricolor trabalha para que o atleta tenha condições de enfrentar o Fortaleza, mas ainda não há certeza se ele poderá entrar em campo.
O lateral Igor Vinícius, outro titular do time de Fernando Diniz, não treinou com bola nesta quinta-feira e também ficou com a equipe de fisioterapeutas. Caso ele não tenha condições de enfrentar o Fortaleza, a tendência é de que Tchê Tchê seja improvisado na posição, já que Daniel Alves vem jogando mais centralizado. Em campo, Diniz comandou uma atividade tática e já começou a esboçar o time que pretende colocar em campo no fim de semana. Ainda não há uma indicação de qual seja a formação, mas dificilmente a comissão técnica fará mudanças estruturais na equipe. O São Paulo vem de uma sequência seis jogos sem derrota e está em alta.
Antes de enfrentar a equipe comandada por Rogério Ceni, o Tricolor ainda tem mais duas sessões de treinamento no CT da Barra Funda. Os jogadores voltam aos trabalhos na manhã da próxima sexta-feira e, no sábado, realizam a última atividade antes de entrarem em campo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados