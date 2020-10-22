São Paulo treina no CT da Barra Funda; Luciano fica na fisioterapia

Crédito: Vitor Bueno está em alta com Fernando Diniz e pode ser titular na partida do fim de semana (Divulgação/saopaulofc.net

O São Paulo retornou aos treinos no CT da Barra Funda de olho no jogo de domingo, contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade tática e iniciou os trabalhos visando a partida do fim de semana. Peça-chave na equipe, o atacante Luciano não trabalhou com bola e ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube.

A principal dúvida do São Paulo para a partida decisiva contra a equipe de Rogério Ceni está em Luciano. O jogador trata de um incômodo na coxa e nãoo atuou na última terça, contra o Binacional. O departamento médico do Tricolor trabalha para que o atleta tenha condições de enfrentar o Fortaleza, mas ainda não há certeza se ele poderá entrar em campo.

O lateral Igor Vinícius, outro titular do time de Fernando Diniz, não treinou com bola nesta quinta-feira e também ficou com a equipe de fisioterapeutas. Caso ele não tenha condições de enfrentar o Fortaleza, a tendência é de que Tchê Tchê seja improvisado na posição, já que Daniel Alves vem jogando mais centralizado. Em campo, Diniz comandou uma atividade tática e já começou a esboçar o time que pretende colocar em campo no fim de semana. Ainda não há uma indicação de qual seja a formação, mas dificilmente a comissão técnica fará mudanças estruturais na equipe. O São Paulo vem de uma sequência seis jogos sem derrota e está em alta.