São Paulo treina no CT da Barra Funda e dá sequência à preparação para enfrentar o Atlético-GO

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta sexta-feira (17), o São Paulo voltou a se apresentar no CT da Barra Funda, continuando a preparação para enfrentar o Atlético-GO, pelo Brasileirão. Em situação delicada no campeonato, o confronto é importante para a sequência da equipe na temporada e a recuperação na tabela.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após um período de 14 dias sem jogos, com tempo para os treinamentos e descanso aos atletas, o futebol apresentado pelo São Paulo em suas últimas partidas foi insatisfatório e parece ter piorado, apesar do tempo de treinos.

Na derrota contra o Fluminense, com alguns jogadores sendo poupados, o Tricolor não convenceu, fez partida ruim e, mesmo não sendo dominado, perdeu por 2 a 1, no Maracanã.

Contra o Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, uma atuação para esquecer. Engolido pelo Leão, o São Paulo não conseguiu jogar na Arena Castelão, perdeu por 3 a 1 e foi eliminado.

Assim, os treinos antes do jogo contra o Atlético-GO, no domingo (19), são cruciais para a equipe melhorar o desempenho e aperfeiçoar o que faz dentro de campo.Com as derrotas nos últimos dois jogos, o São Paulo entrou em uma situação preocupante. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o time disputa apenas o Brasileirão e, após perder para o Fluminense, o Tricolor paulista trava uma briga na parte de baixo da tabela.

Atualmente, o time está apenas um ponto fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos somados. Seguido pelo América-MG, o São Paulo precisa vencer a próxima partida para se distanciar do Z4 e, quem sabe, conseguir uma vaga na parte de cima da tabela.