São Paulo treina no CT Barra Funda e segue preparação para enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro

Na manhã desta sexta-feira (20), o São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação para enfrentar o Sport, no domingo (22), pelo Brasileirão. A vitória diante da equipe nordestina é crucial para recuperar a moral da equipe e somar pontos importantes na tabela do campeonato.
Vindo de uma eliminação contra o Palmeiras, na Libertadores, o time precisa recuperar o ânimo, mas, segundo Hernán Crespo, a equipe a deve manter a cabeça erguida e mirar nos outros objetivos da temporada.
No Brasileirão, o time segue na parte de baixo da tabela, embora tenha se recuperado nas últimas rodadas. Atualmente na 14ª posição, com 18 pontos, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo próprio Sport, atual 17º colocado, com 15 pontos somados.
Para o jogo de domingo, o São Paulo pode contar com os importantes retornos de Benítez e Luciano, que estão em etapa final de recuperação e já treinaram com bola junto ao restante do elenco na última quinta-feira (19).
Welington, Marquinhos e William continuam em tratamento, enquanto Reinaldo desfalca a equipe devido à sua suspensão após receber o terceiro cartão amarelo conta o Grêmio.
Além dos desfalques, Crespo pode poupar alguns jogadores, pensando no jogo contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (25), no Morumbi.A delegação são-paulina embarca para Pernambuco na tarde deste sábado (21), após treinar no CT da Barra Funda pelo período da manhã.
No domingo, o time entra em campo às 20h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Sport pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.