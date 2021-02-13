São Paulo treina neste sábado visando duelo contra o Grêmio

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Visando o confronto com o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30 (horário de Brasília), fora de casa. O São Paulo treinou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda. O treinador interino Marcos Vizolli observa os candidatos às vagas de Juanfran, Igor Gomes e Pablo, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.Veja a situação do São Paulo na tabela antes de pegar o Grêmio!

Os cotados para as vagas de Juanfran e Pablo são, respectivamente, Igor Vinicius e Gonzalo Carneiro. O atacante uruguaio entrou no segundo tempo da partida contra o Ceará, na última quarta-feira (10), e fez uma boa partida.

Já para a vaga de Igor Gomes, há uma incerteza, já que Gabriel Sara ainda está em tratamento de uma lesão de não deve poder atuar contra o Grêmio. Assim, a vaga deve ser preenchida por Hernanes ou Rodrigo Nestor.O São Paulo enfrenta o Grêmio em busca de se assegurar em uma vaga no G4, garantindo a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.