Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo treina neste sábado de olho na semi contra o Grêmio

Aniversariante Tiago Volpi recebeu abraços de colegas, que treinaram nesta manhã para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 13:42

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:42

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo treinou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, de olho no confronto contra o Grêmio, pela primeira semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, 23 de dezembro, às 21h30, no sul do país.
O clima foi de descontração por conta do aniversário do goleiro Tiago Volpi, que completa 30 anos hoje (19). Nas fotos divulgadas, é possível vê-lo sendo abraçado pelos companheiros e também pelo técnico Fernando Diniz.
O último compromisso da equipe foi a vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG, no Morumbi. Os gols foram marcados por Igor Gomes, Gabriel Sara e Jonas Toró. Assim como naquela ocasião, Luciano deve seguir fora contra o Tricolor gaúcho por conta de uma lesão muscular. Além dele, não estarão à disposição Walce e Liziero, no departamento médico.Contra o Galo, Fernando Diniz utilizou Tchê Tchê na vaga do vice-artilheiro e deu certo, afinal, ele deu a assistência para o gol de Igor Gomes. A expectativa é que Luciano retorne para o jogo da volta contra o Grêmio, que será no dia 30, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados