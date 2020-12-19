São Paulo treina neste sábado de olho na semi contra o Grêmio

O São Paulo treinou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, de olho no confronto contra o Grêmio, pela primeira semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, 23 de dezembro, às 21h30, no sul do país.

O clima foi de descontração por conta do aniversário do goleiro Tiago Volpi, que completa 30 anos hoje (19). Nas fotos divulgadas, é possível vê-lo sendo abraçado pelos companheiros e também pelo técnico Fernando Diniz.

O último compromisso da equipe foi a vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG, no Morumbi. Os gols foram marcados por Igor Gomes, Gabriel Sara e Jonas Toró. Assim como naquela ocasião, Luciano deve seguir fora contra o Tricolor gaúcho por conta de uma lesão muscular. Além dele, não estarão à disposição Walce e Liziero, no departamento médico.Contra o Galo, Fernando Diniz utilizou Tchê Tchê na vaga do vice-artilheiro e deu certo, afinal, ele deu a assistência para o gol de Igor Gomes. A expectativa é que Luciano retorne para o jogo da volta contra o Grêmio, que será no dia 30, no Morumbi.