São Paulo treina na Barra Funda na véspera do clássico com o Santos

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo realizou, na tarde desta sexta-feira (5), o último treino antes do primeiro clássico da equipe na temporada, contra o Santos, neste sábado (6), no Morumbi. O time deve tentar replicar a atuação que teve contra a Inter de Limeira, quando venceu por 4 a 0, na última quarta-feira (3), na segunda rodada do Paulistão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Buscando manter o nível de desempenho exibido na goleada fora de casa contra a Inter, o treinador Hernán Crespo deve manter o mesmo esquema tático e a mesma escalação para o SanSão.

Além do placar e da boa performance da equipe na partida de quarta-feira, o Tricolor teve outra boa notícia após a excelente entrada de Rojas, já no segundo tempo, que marcou um gol e deu uma assistência. O equatoriano, porém, não deve ser titular, mas provavelmente entrará em campo no decorrer da partida.