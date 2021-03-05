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futebol

São Paulo treina na Barra Funda na véspera do clássico com o Santos

O jogo será disputado neste sábado, às 19h e marca o primeiro clássico de Crespo no Tricolor, além de ser o primeiro clássico das duas equipes na temporada de 2021...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:17
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo realizou, na tarde desta sexta-feira (5), o último treino antes do primeiro clássico da equipe na temporada, contra o Santos, neste sábado (6), no Morumbi. O time deve tentar replicar a atuação que teve contra a Inter de Limeira, quando venceu por 4 a 0, na última quarta-feira (3), na segunda rodada do Paulistão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Buscando manter o nível de desempenho exibido na goleada fora de casa contra a Inter, o treinador Hernán Crespo deve manter o mesmo esquema tático e a mesma escalação para o SanSão.
Além do placar e da boa performance da equipe na partida de quarta-feira, o Tricolor teve outra boa notícia após a excelente entrada de Rojas, já no segundo tempo, que marcou um gol e deu uma assistência. O equatoriano, porém, não deve ser titular, mas provavelmente entrará em campo no decorrer da partida.
A provável escalação do São Paulo é: Volpi; Léo, Bruno Alves e Arboleda; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.A bola rola a partir das 19h para o primeiro clássico das duas equipes na temporada, que também é o primeiro clássico dos dois treinadores em suas novas equipes, Crespo pelo São Paulo e Ariel Holan pelo Santos. O jogo marca a terceira rodada do Paulistão de 2021.

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