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futebol

São Paulo treina na Barra Funda e segue com elenco completo para Cotia

Nenhum jogador testou positivo para COVID-19 nos exames realizados na segunda-feira. Mesmo assim, o clube toma uma série de cuidados na ida para o CT da base; saiba detalhes...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 14:26
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Depois de mais uma manhã de treino no CT da Barra Funda, o São Paulo inicia na tarde desta quarta-feira um período de retiro no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede de suas categorias de base, em Cotia. Serão de sete a dez dias de concentração no local.
De acordo com o clube, jogadores e comissão técnica seguiram individualmente para Cotia após a atividade desta manhã. Todos fizeram novos testes para a COVID-19 na segunda-feira e, como nenhum infectado foi detectado, foram liberados para esta nova etapa da pré-temporada.

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