São Paulo treina na Barra Funda e segue com elenco completo para Cotia

Depois de mais uma manhã de treino no CT da Barra Funda, o São Paulo inicia na tarde desta quarta-feira um período de retiro no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede de suas categorias de base, em Cotia. Serão de sete a dez dias de concentração no local.
De acordo com o clube, jogadores e comissão técnica seguiram individualmente para Cotia após a atividade desta manhã. Todos fizeram novos testes para a COVID-19 na segunda-feira e, como nenhum infectado foi detectado, foram liberados para esta nova etapa da pré-temporada.