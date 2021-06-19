São Paulo treina na Barra Funda e faz ajustes finais para seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Neste sábado (19), o São Paulo treinou pelo período da manhã no CT da Barra Funda, de olho no clássico contra o Santos, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua última sessão de treinos antes da partida, o time acertou os últimos ajustes para o seu primeiro clássico no torneio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Tricolor busca se recuperar de um início ruim no Brasileirão. Após quatro rodadas, o time somou somente dois pontos dos 12 disputados. Ainda sem vencer na competição, a equipe acumula dois empates e duas derrotas até o momento.

Contra o Santos, porém, o São Paulo conta com o bom retrospecto em clássicos na temporada. Ao todo, a equipe venceu três clássicos e empatou outros dois, estando invicta nessas partidas.

Uma das vitórias foi conquistada justamente contra o Santos, no dia 6 de março, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time de Hernán Crespo venceu a partida por 4 a 0, no Morumbi.Para o clássico deste domingo (20), o São Paulo deve entrar escalado da seguinte maneira: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Luciano e Eder.