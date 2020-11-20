São Paulo treina já de olho no duelo contra o Vasco, no Morumbi

Crédito: São Paulo tem chances reais de título no Brasileirão (Divulgação/São Paulo

A classificação para as semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo virou passado para o São Paulo. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz agora está focada no jogo do próximo domingo, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta, o Tricolor treinou no CT da Barra Funda já de olho no duelo com o Cruz-maltino.

O elenco ganhou o reforço do zagueiro Arboleda, que estava defendendo a seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O jogador retornou ao Brasil no meio desta semana e está à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida do fim de semana, mas deve permanecer no banco de reservas já que Diego Costa e Bruno Alves são os titulares da posição.

O São Paulo não divulgou muitas informações sobre o treinamento, mas a equipe não teve nenhuma baixa de última hora. O goleiro Lucas Perri segue em transição do departamento médico para os gramados e, inclusive, está fazendo alguns exercícios com bola. Já Liziero, Walce e Rojas estão no Reffis e trabalham para retornar o mais breve possível.A tendência é de que a equipe não tenha mudanças para o jogo de domingo - visto que as semifinais da Copa do Brasil acontecem apenas nos dias 23 e 30 de dezembro. Portanto, não há a necessidade de poupar jogadores do elenco visando o mata-mata com o Grêmio.

A tendência é de que o São Paulo enfrente o Vasco com a mesma formação que bateu o Flamengo, na última quarta, no Morumbi. A provável escalação tem Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.