Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo treina finalização; quesito é 'calcanhar de Aquiles' no Brasileirão

Tricolor finaliza bastante nas partidas, mas erro nos chutes vem atrapalhando o time na reta final do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:30

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira, em preparação para o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Como de costume, as finalizações também receberam atenção da comissão técnica. Justamente esse quesito vem sendo uma espécie de 'calcanhar de Aquiles' da equipe. Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo finalizou 318 vezes contra os adversários. No entanto, apenas 135 acertaram o gol das outras equipes, uma média de apenas 42,4% de acerto. Já o número de erros é bem mais alto. São 183 chutes fora da direção do gol, o que representa 57,5% das finalizações. Os números são do 'Footstats'. 
O baixo aproveitamento nas finalizações pode ser representado no baixo número de gols marcados. Com 23 gols marcados, o time só fica na frente do Sport, que marcou 17 gols em 30 rodadas disputadas. Sendo assim, o Tricolor tem o segundo pior ataque do Brasileirão. 
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Para se ter uma ideia, o artilheiro do Tricolor na competição é o atacante Rigoni, com quatro gols marcados. Nos quatro jogos sob o comando de Ceni, o São Paulo fez apenas três gols, ganhando pelo placar de 1 a 0 de Corinthians e Internacional. O outro gol marcado foi no empate por 1 a 1 contra o Ceará.
Para tentar mudar esse cenário, Ceni pode escalar o trio considerado 'ideal' no ataque do São Paulo, com Rigoni, Luciano e Calleri, recuperado de um edema na coxa direita, que o tirou dos últimos dois jogos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados