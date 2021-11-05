São Paulo treina finalização; quesito é 'calcanhar de Aquiles' no Brasileirão

O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira, em preparação para o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Como de costume, as finalizações também receberam atenção da comissão técnica. Justamente esse quesito vem sendo uma espécie de 'calcanhar de Aquiles' da equipe. Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo finalizou 318 vezes contra os adversários. No entanto, apenas 135 acertaram o gol das outras equipes, uma média de apenas 42,4% de acerto. Já o número de erros é bem mais alto. São 183 chutes fora da direção do gol, o que representa 57,5% das finalizações. Os números são do 'Footstats'.
O baixo aproveitamento nas finalizações pode ser representado no baixo número de gols marcados. Com 23 gols marcados, o time só fica na frente do Sport, que marcou 17 gols em 30 rodadas disputadas. Sendo assim, o Tricolor tem o segundo pior ataque do Brasileirão.
Para se ter uma ideia, o artilheiro do Tricolor na competição é o atacante Rigoni, com quatro gols marcados. Nos quatro jogos sob o comando de Ceni, o São Paulo fez apenas três gols, ganhando pelo placar de 1 a 0 de Corinthians e Internacional. O outro gol marcado foi no empate por 1 a 1 contra o Ceará.
Para tentar mudar esse cenário, Ceni pode escalar o trio considerado 'ideal' no ataque do São Paulo, com Rigoni, Luciano e Calleri, recuperado de um edema na coxa direita, que o tirou dos últimos dois jogos.