São Paulo treina em Cotia e vai escalar reservas contra o Guarani

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

Fernando Diniz comandou um treino na manhã deste sábado, em Cotia, e definiu que escalará um time alternativo do São Paulo contra o Guarani, às 16h deste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

Os principais titulares não devem nem ficar no banco. Isso estava nos planos da comissão técnica antes mesmo do reinício do Estadual, uma vez que o Tricolor já tem assegurada a classificação para as quartas de final e precisará encarar uma maratona se chegar à decisão.

Daniel Alves e Tchê Tchê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já eram baixas confirmadas. Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno, que estão pendurados, também seriam poupados. Os demais devem ter descanso por opção da comissão técnica.Um possível São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego, Anderson Martins e Léo; Luan, Liziero e Hernanes; Helinho, Everton e Paulinho Boia.

O jogo, no entanto, ganhou importância por causa do Corinthians, que disputa uma vaga com o Guarani no Grupo D - o Bugre tem 16 pontos, enquanto a equipe alvinegra tem 14. Se o São Paulo perder o jogo na Vila Belmiro, o Corinthians não terá chances de avançar mesmo que ganhe do Oeste.