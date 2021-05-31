São Paulo treina e viaja ao Piauí para estrear na Copa do Brasil

O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira (31), em preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o 4 de Julho-PI, fora de casa, às 21h30, nesta terça-feira (01).
Chegou a hora do título? Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil
Logo depois da atividade, o elenco viaja para Teresina. A tendência é que o técnico Hernán Crespo poupe alguns titulares e escale uma equipe alternativa para a partida, visto a grande sequência de jogos e evitando alguns desgastes.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! No último sábado, o Tricolor estreou no Campeonato Brasileiro empatando com o Fluminense sem gols no Morumbi. Essa semana será agitada para o clube, já que o São Paulo tem dois jogos fora de casa. Além do confronto no Piauí, a equipe viaja para Goiânia na sexta, onde pega o Atlético-GO no sábado. A partida contra o 4 de Julho é válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para a outra terça-feira, dia 8 de junho, no Morumbi.