AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo treina e viaja ao Piauí para estrear na Copa do Brasil

Técnico Hernán Crespo deve poupar os titulares para a partida contra o 4 de Julho, às 21h30, nesta terça-feira, pela estreia no mata-mata nacional...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 14:09
Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira (31), em preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o 4 de Julho-PI, fora de casa, às 21h30, nesta terça-feira (01).
Chegou a hora do título? Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil
Logo depois da atividade, o elenco viaja para Teresina. A tendência é que o técnico Hernán Crespo poupe alguns titulares e escale uma equipe alternativa para a partida, visto a grande sequência de jogos e evitando alguns desgastes.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! No último sábado, o Tricolor estreou no Campeonato Brasileiro empatando com o Fluminense sem gols no Morumbi. Essa semana será agitada para o clube, já que o São Paulo tem dois jogos fora de casa. Além do confronto no Piauí, a equipe viaja para Goiânia na sexta, onde pega o Atlético-GO no sábado. A partida contra o 4 de Julho é válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para a outra terça-feira, dia 8 de junho, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo
Imagem de destaque
Quer começar a semana mais leve? Veja 11 receitas saudáveis com chia
Imagem BBC Brasil
O chinês formado em universidade de elite que é acusado de ser o 'rei do fentanil' do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados