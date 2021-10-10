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futebol

São Paulo treina e encerra preparação para pegar o Cuiabá

Times se enfrentam nesta segunda-feira (11), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 13:54

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 13:54

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo realizou o último treinamento neste domingo (10), no CT da Barra Funda, antes da viagem para Cuiabá, onde enfrentará o time local na segunda-feira (11), às 20h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico do clube, Hernán Crespo, comandou uma atividade tática, ensaiando a formação titular. Na sequência, o elenco trabalhou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A delegação tricolor embarca para Cuiabá no período da tarde. O zagueiro Arboleda, que está a serviço da seleção equatoriana, o lateral-direito Igor Vinícius, em recuperação de um trauma no olho, e o atacante Galeano, com um trauma no tornozelo direito, não viajam com o grupo. Além deles, os jogadores que passaram por cirurgia de joelho, casos do zagueiro Walce e do volante William, também estão fora do duelo.
O São Paulo ocupa a 14ª posição da tabela, com 29 pontos. O Cuiabá, por sua vez, é o 12°, com 30.

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