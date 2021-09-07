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São Paulo treina durante feriado e se prepara para voltar aos gramados

Tricolor se prepara para voltar a jogar no próximo domingo (12), contra o Fluminense, no Maracanã. Logo depois, o time decide vaga na semifinal da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:11

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:11

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta terça-feira (7), mesmo com o feriado do Dia da Independência, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para iniciar a última semana de treinos antes de voltar às partidas. Sem jogos desde o dia 29 de agosto, a equipe realizou treinos com bola nos gramados do centro de treinamentos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Nos treinos desta terça-feira (7), o elenco todo voltar a participar das atividades, diferente do último treinamento realizado pelo clube.
Na última segunda-feira (6), apenas os recém-chegados ao clube e os atletas em recuperação se apresentaram, acompanhados de Pablo, Rigoni e Benítez. Os atletas executaram exercícios físicos.
Já nas atividades desta terça-feira, o elenco voltou a treinar com bola, comandados por Crespo e assistidos por Muricy. Os novos contratados, Gabriel e Calleri e participaram pela primeira vez das atividades coletivas.O Tricolor paulista se prepara para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Em uma partida que vale pontos importantes na tabela, o São Paulo terá que pensar já no confronto diante do Fortaleza, na quarta-feira (25), no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

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