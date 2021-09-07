São Paulo treina durante feriado e se prepara para voltar aos gramados

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta terça-feira (7), mesmo com o feriado do Dia da Independência, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para iniciar a última semana de treinos antes de voltar às partidas. Sem jogos desde o dia 29 de agosto, a equipe realizou treinos com bola nos gramados do centro de treinamentos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Nos treinos desta terça-feira (7), o elenco todo voltar a participar das atividades, diferente do último treinamento realizado pelo clube.

Na última segunda-feira (6), apenas os recém-chegados ao clube e os atletas em recuperação se apresentaram, acompanhados de Pablo, Rigoni e Benítez. Os atletas executaram exercícios físicos.