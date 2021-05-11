São Paulo treina com reservas para encarar o Rentistas; veja escalação

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo deve encarar o Rentistas, nesta quarta-feira, às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores com a equipe reserva. O time encerrou a preparação para a partida nesta manhã de terça-feira, no CT da Barra Funda.

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Visando descansar a equipe pela maratona de jogos e com foco nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, na sexta-feira, Crespo poupará os titulares e dará mais uma oportunidade ao time alternativo, que inclusive empatou com o Mirassol por 1 a 1, no último domingo.

CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES A situação confortável do Tricolor no Grupo E da competição continental também explica a situação.

A equipe é a líder da chave, com sete pontos, seguido pelo Racing, com cinco. Logo atrás, vem o Rentistas, com dois pontos e o Sporting Cristal, com apenas um ponto conquistado. Se vencer os uruguaios, o Tricolor praticamente assegura a vaga para às oitavas de final.