São Paulo treina com reservas para encarar o Rentistas; veja escalação

O São Paulo deve encarar o Rentistas, nesta quarta-feira, às 19h, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores com a equipe reserva. O time encerrou a preparação para a partida nesta manhã de terça-feira, no CT da Barra Funda.
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Visando descansar a equipe pela maratona de jogos e com foco nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, na sexta-feira, Crespo poupará os titulares e dará mais uma oportunidade ao time alternativo, que inclusive empatou com o Mirassol por 1 a 1, no último domingo.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES A situação confortável do Tricolor no Grupo E da competição continental também explica a situação.
A equipe é a líder da chave, com sete pontos, seguido pelo Racing, com cinco. Logo atrás, vem o Rentistas, com dois pontos e o Sporting Cristal, com apenas um ponto conquistado. Se vencer os uruguaios, o Tricolor praticamente assegura a vaga para às oitavas de final.
Sendo assim, o São Paulo deve ir a campo, segundo o 'GE', com: Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas. Após o treinamento desta manhã, a equipe já viaja ao Uruguai para a partida diante do Rentistas. Ainda está prevista uma atividade no hotel que a delegação ficará hospedada em solo uruguaio, na parte da manhã. Logo após o jogo, o elenco já retorna ao Brasil de olho no duelo contra a Ferroviária.