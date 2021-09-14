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futebol

São Paulo treina bola parada antes de encarar o Fortaleza

Tricolor treinou no CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira antes de viajar para a capital cearense. Clube do Morumbi precisa da vitória para classificar no tempo normal...
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Publicado em 

14 set 2021 às 15:30

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:30

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nas atividades desta manhã, o treinador priorizou os ajustes táticos e calibrou as cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um complemento com finalizações frontais.
Para a partida, o Tricolor terá a volta do zagueiro Arboleda, recuperado de lesão na coxa e do lateral Igor Vinícius, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.
VEJA OS DUELOS E SIMULE OS RESULTADOS DA COPA DO BRASIL!Com o empate por 2 a 2 na partida de ida, no Morumbi, a equipe são-paulina precisa derrotar os cearenses para avançar no torneio. Em caso de empate, por qualquer placar, a decisão será nas penalidades máximas. O vencedor enfrentará Atlético-MG ou Fluminense na semifinal.

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