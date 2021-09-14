São Paulo treina bola parada antes de encarar o Fortaleza

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nas atividades desta manhã, o treinador priorizou os ajustes táticos e calibrou as cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um complemento com finalizações frontais.

Para a partida, o Tricolor terá a volta do zagueiro Arboleda, recuperado de lesão na coxa e do lateral Igor Vinícius, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.