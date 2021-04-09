São Paulo trabalha para quitar dívidas com elenco; veja quais são

O São Paulo trabalha para quitar algumas pendências com o elenco, principalmente em valores que se referem aos direitos de imagem do ano passado. Explica-se: durante o ano passado, no começo da pandemia, a gestão Leco parcelou os valores que estão sendo quitados gradativamente neste ano.

>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo A gestão de Casares começou a pagar os débitos no começo da semana, mas alguns jogadores não receberam a quantia. Por conta disso, alguns líderes do elenco se reuniram com o diretor Carlos Belmonte para entender como serão realizados esses pagamentos.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Os direitos de imagem devem continuar a serem pagos nos próximos dias, já que, para o pagamento acontecer, depende de notas fiscais a serem mandadas para o departamento financeiro do clube. Vale ressaltar que os salários deste ano estão em dia. Com as competições paradas devido a pandemia de Covid-19, o São Paulo, assim como outros clubes, vem tendo prejuízos. O Tricolor já perdeu diversos patrocínios, entre eles o banco Inter, que era máster do clube. Além disso, a falta de renda de bilheterias vem atrapalhando o fluxo de caixa.