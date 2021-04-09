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futebol

São Paulo trabalha para quitar dívidas com elenco; veja quais são

Diretoria do Tricolor tem débitos com os jogadores, principalmente em relação aos direitos de imagem de 2020. Líderes do elenco participaram de reunião com dirigentes...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 06:00
O São Paulo trabalha para quitar algumas pendências com o elenco, principalmente em valores que se referem aos direitos de imagem do ano passado. Explica-se: durante o ano passado, no começo da pandemia, a gestão Leco parcelou os valores que estão sendo quitados gradativamente neste ano.
>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo A gestão de Casares começou a pagar os débitos no começo da semana, mas alguns jogadores não receberam a quantia. Por conta disso, alguns líderes do elenco se reuniram com o diretor Carlos Belmonte para entender como serão realizados esses pagamentos.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Os direitos de imagem devem continuar a serem pagos nos próximos dias, já que, para o pagamento acontecer, depende de notas fiscais a serem mandadas para o departamento financeiro do clube. Vale ressaltar que os salários deste ano estão em dia. Com as competições paradas devido a pandemia de Covid-19, o São Paulo, assim como outros clubes, vem tendo prejuízos. O Tricolor já perdeu diversos patrocínios, entre eles o banco Inter, que era máster do clube. Além disso, a falta de renda de bilheterias vem atrapalhando o fluxo de caixa.

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