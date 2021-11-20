São Paulo trabalha contra-ataques e circuitos físicos em preparação para enfrentar o Athletico-PR

Neste sábado (20), o elenco do São Paulo se apresentou novamente pelo período da manhã. O time realizou atividades físicas, técnicas e táticas, no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação do para encarar o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira (24).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

As atividades começaram com um circuito físico com orientação dos preparadores físicos, com exercícios para promover o fortalecimento muscular, realizados na academia. Nos gramados, foram realizadas atividades para complementar os exercícios com atividades aeróbicas, com alternâncias de velocidade e direção.

Depois, na segunda etapa do treinamento, Rogério Ceni comandou atividades técnicas, trabalhando situações de contra-ataque, como ultrapassagens utilizando as laterais do campo e situações de dois contra um.

Ao final destas atividades, Ceni conduziu trabalho tático, visando o próximo duelo da equipe, contra o Athletico-PR.

Luciano não participou das atividades, pois será submetido a uma cirurgia para corrigir fratura no osso escafoide, na região do punho.O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (24), ás 21h30, no Morumbi. Disputando a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vive semana livre para se preparar.