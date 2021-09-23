São Paulo teve seu menor número de finalizações no Brasileiro em empate

O São Paulo foi mal no setor ofensivo no empate sem gols contra o América-MG, no Morumbi, na última quarta-feira (22). Para se ter uma ideia, a equipe do Tricolor teve o seu pior índice de finalizações no Campeonato Brasileiro nessa partida diante do Coelho, de acordo com o 'Footstats'. Ao longo dos 90 minutos, o São Paulo finalizou apenas cinco vezes, sendo duas que acertaram o gol de Matheus Cavichioli. Rigoni e Galeano fizeram os dois chutes que foram em direção a meta. Além deles, o argentino errou uma finalização. Igor Gomes e Pablo também tentaram uma cada, mas erraram.
Vale ressaltar que o ataque teve o desfalque de Luciano, com irritação ocular. Crespo afirmou que soube do problema somente no vestiário do Morumbi.
- Soubemos da situação do Luciano dentro do vestiário. O Pablo é quem está em forma, está bem, então as coisas foram fáceis. Depois, o que faltou? Faltou precisão nos últimos metros. O segundo tempo virou físico, perdemos a precisão. Depois, com as mudanças, esperávamos um pouco mais, mas já expliquei o que aconteceu - disse o comandante. O São Paulo espera melhorar os números ofensivos no duelo contra o Atlético-MG, no Morumbi, neste sábado (15), às 21h, no Morumbi, pelo Brasileirão.