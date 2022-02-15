São Paulo teve laterais diferentes em todos os jogos nesta temporada

O São Paulo vem testando peças neste começo de temporada. E uma das posições que mais vem tendo rodízio de jogadores são as laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Rogério Ceni até aqui, em cinco jogos, não repetiu os mesmos laterais de um jogo para outro. Rafinha, Igor Vinícius, Reinaldo, Welington e até mesmo Léo já foram usados nos setores. No primeiro jogo da temporada, na derrota para o Guarani, o São Paulo começou com Rafinha na direita e Reinaldo na esquerda, teoricamente, os dois laterais titulares do time para o restante do ano.
Depois, contra o Ituano, em empate sem gols, com uma equipe bastante modificada, o São Paulo iniciou com Rafinha, tendo sequência como titular, mas mudou na esquerda, com Welington começando entre os 11 iniciais. Reinaldo entrou na segunda etapa. O próximo jogo foi diante do Red Bull Bragantino, em derrota fora de casa. Na ocasião, Ceni fez o primeiro rodízio na lateral-direita e colocou Igor Vinícius na vaga de Rafinha. O lateral acabou tendo boa atuação e marcou um gol no revés por 4 a 3. A esquerda voltou a ser ocupada por Reinaldo.
Contra o Santo André, em vitória por 1 a 0, novas mudanças. Rafinha voltou a ser titular na lateral direita e na esquerda, um novo jogador entrou na posição: Léo, que vinha sendo utilizado como zagueiro. Durante o jogo, Rafinha saiu e deu lugar para Igor Vinícius. Já na última partida, em mais um triunfo, deste vez sobre a Ponte Preta por 2 a 1, Rogério Ceni colocou Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais. Resta saber qual será a escolha do treinador diante da Inter de Limeira, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi.
RODÍZIO NAS LATERAIS DO SÃO PAULO EM 2022
Guarani 2 x 1 São PauloDireita: Rafinha Esquerda: Reinaldo
São Paulo 0 x 0 Ituano Direita: Rafinha Esquerda: Welington
Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo Direita: Igor Vinícius Esquerda: Reinaldo
São Paulo 1 x 0 Santo André Direita: Rafinha Esquerda: Léo
Ponte Preta 1 x 2 São Paulo Direita: Igor Vinícius Esquerda: Reinaldo