São Paulo teve apenas quatro derrotas no Morumbi na temporada

O São Paulo teve bons números nesta temporada atuando no Morumbi. Em 36 jogos no estádio, o Tricolor conseguiu 19 vitórias, além de 13 empates e somente quatro derrotas. Os dados são da enciclopédia oficial do clube. Os quatro times que conseguiram derrotar o São Paulo jogando em casa na temporada 2021 foram: Flamengo (4x0), Fortaleza (1x0), Red Bull Bragantino (2x1) e Racing-AR (1x0). Foram três derrotas pelo Campeonato Brasileiro, além de uma na Libertadores.

Com relação aos treinadores, Crespo perdeu três jogando em casa: Racing, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Já Rogério Ceni sofreu apenas a derrota para o Flamengo comandando o time em casa. Esse número foi igual o da temporada passada, quando o São Paulo foi derrotado somente por: Santos (1x0), Internacional (5x1), Mirassol (3x2) e Red Bull Bragantino (3x2). Já em 2019, o São Paulo foi derrotado seis vezes no Morumbi, perdendo para Athletico-PR (1x0), Fluminense (2x0), Goiás (1x0), Bahia (1x0), Palmeiras (1x0) e Guarani (1x0).

Apesar de ter poucos jogos no Morumbi nesta temporada, a torcida do São Paulo fez bonito. Este ano foi a terceira melhor média de público na história como mandante. De acordo com postagem do próprio São Paulo, 28.239 torcedores compareceram. A média de torcedores foi a terceira maior da história, só sendo superada pelos anos de 2017 (33.635) e 2018 (29.566). O São Paulo registrou o feito nas redes sociais.