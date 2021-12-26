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São Paulo teve apenas quatro derrotas no Morumbi na temporada

Tricolor jogou 36 partidas no estádio, com 19 vitórias, 13 empates e somente quatro reveses. São Paulo não teve derrotas em casa no Campeonato Paulista e Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2021 às 19:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 19:00

O São Paulo teve bons números nesta temporada atuando no Morumbi. Em 36 jogos no estádio, o Tricolor conseguiu 19 vitórias, além de 13 empates e somente quatro derrotas. Os dados são da enciclopédia oficial do clube. Os quatro times que conseguiram derrotar o São Paulo jogando em casa na temporada 2021 foram: Flamengo (4x0), Fortaleza (1x0), Red Bull Bragantino (2x1) e Racing-AR (1x0). Foram três derrotas pelo Campeonato Brasileiro, além de uma na Libertadores.
Com relação aos treinadores, Crespo perdeu três jogando em casa: Racing, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Já Rogério Ceni sofreu apenas a derrota para o Flamengo comandando o time em casa. Esse número foi igual o da temporada passada, quando o São Paulo foi derrotado somente por: Santos (1x0), Internacional (5x1), Mirassol (3x2) e Red Bull Bragantino (3x2). Já em 2019, o São Paulo foi derrotado seis vezes no Morumbi, perdendo para Athletico-PR (1x0), Fluminense (2x0), Goiás (1x0), Bahia (1x0), Palmeiras (1x0) e Guarani (1x0).
Apesar de ter poucos jogos no Morumbi nesta temporada, a torcida do São Paulo fez bonito. Este ano foi a terceira melhor média de público na história como mandante. De acordo com postagem do próprio São Paulo, 28.239 torcedores compareceram. A média de torcedores foi a terceira maior da história, só sendo superada pelos anos de 2017 (33.635) e 2018 (29.566). O São Paulo registrou o feito nas redes sociais.
Crédito: SãoPauloperdeuapenasquatrojogosnoMorumbinestatemporada(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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