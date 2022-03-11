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São Paulo testa novo sistema de catracas no Morumbi para facilitar venda de ingressos

Sistema deverá entrar em funcionamento a partir de abril, durante o Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 17:49

Publicado em 11 de Março de 2022 às 17:49

O São Paulo está nas fases finais de testes de sistema de catracas que busca facilitar a venda dos ingressos.O Tricolor paulista criou um consórcio de empresas responsável pela instalação das novas catracas, que também será responsável pela implementação de um novo site e um novo aplicativo e da atualização na política de venda de ingressos. O clube busca melhorar a experiência do torcedor.
Além da implantação desse sistema, será desenvolvido um serviço de hospitalidade no setor das cativas, que será responsável por realizar um recadastramento dos proprietários e adequar o uso das cadeiras.
Melhorar a experiência do nosso torcedor nos jogos no Morumbi é um compromisso que temos desde o início da gestão. Novas tecnologias e métodos mais eficientes estão sendo implantados para atender da melhor maneira todos os são-paulinos - afirmou o presidente Julio Casares.
TABELA> Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022​O sistema renovado deverá entrar em uso em abril, durante o Campeonato Brasileiro 2022.
Crédito: SãoPaulotestasistemadecatracasparafacilitarvendadeingressos(Divulgação/SãoPaulo

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