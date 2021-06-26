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São Paulo terá uma sequência de jogos difíceis pela frente no Campeonato Brasileiro

Tricolor encara uma sequência complicada até a partida contra o Racing, pelas oitavas de final de Libertadores, tendo, inclusive, um clássico fora de casa pela frente...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Buscando se recuperar no Brasileirão após um começo ruim nas primeiras seis rodadas, o São Paulo tem pela frente uma sequência difícil de jogos até a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, no dia 13 de julho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A próxima partida do Tricolor no Campeonato Brasileiro é no próximo domingo (27), contra o Ceará, fora de casa, no Castelão. Diante de uma equipe que chega embalada após bater o Atlético Mineiro, o São Paulo terá uma missão difícil na sétima rodada.
Na sequência, o Tricolor volta a jogar fora de casa, dessa vez em um clássico. O time encara o Corinthians, na Neo Química Arena, onde nunca venceu um Majestoso. A equipe busca quebrar esse tabu para voltar a somar pontos na tabela.
O São Paulo volta ao Morumbi apenas no próximo domingo (4), para enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, que segue invicto na competição.
Na décima rodada, o Tricolor viaja para Porto Alegre, onde jogará contra o Internacional. Embora o Colorado viva uma temporada de altos e baixos, com muitas oscilações, enfrentar o Inter fora de casa promete ser um desafio bem complicado para o time do Morumbi.
O último jogo do São Paulo antes da partida contra o Racing é o Bahia, no Morumbi, no dia 11 de junho, somente dois dias antes das oitavas de final da Libertadores. Em uma partida na qual o Tricolor deve poupar jogadores, o time encara um adversário que tem, até o momento, um bom começo de Brasileirão, ocupando a quarta colocação.Com uma sequência desafiadora pela frente do São Paulo, o time precisa somar pontos caso sonhe com uma briga no topo da tabela. Mesmo com diversas rodadas a serem disputadas, o tempo começa a passar e cada ponto perdido pode pesar no final do campeonato.
O treinador Hernán Crespo já afirmou que, para recuperar o bom desempenho no Brasileirão, é preciso ter calma e paciência, ressaltando que é preciso ter tempo para uma retomada.

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