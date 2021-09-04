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futebol

São Paulo terá seu primeiro fim de semana livre em cinco meses

Última vez que o Tricolor não jogou em um fim de semana foi em abril, porém, devido à paralisação do Campeonato Paulista em decorrência dos casos de Covid-19...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O elenco do São Paulo terá dois dias de folga neste fim de semana. Com descansos no sábado (4) e no domingo (5), os jogadores terão uma pausa importante para a recuperação física, diminuindo os desgastes da temporada.
A última vez que o Tricolor teve um final de semana livre foi em abril e, na ocasião, foi uma pausa forçada que acabou, a longo prazo, deixando o calendário ainda mais apertado, prejudicando as condições físicas dos atletas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Na ocasião, o São Paulo disputava o Campeonato Paulista, quando, por determinação do Estado de São Paulo, a competição foi paralisado devido à quantidade de casos de Covid-19.
Assim, o Tricolor ficou do dia 13 de março até o dia 10 de abril sem disputar uma partida, o que resultou em três finais de semana sem partidas.
O que poderia ajudar o time a ter um período de descanso que não existiu entre a última temporada e a atual, acabou prejudicando muito o calendário e o físico dos atletas.
Com a paralisação do Paulistão, os jogos tiveram que ter suas datas reajustadas após o retorno e, assim, o São Paulo precisou jogar até mesmo quatro jogos em uma semana.Esse acúmulo de jogos em um curto período de tempo prejudicou o físico do elenco, que foi o que mais sofreu com lesões e desgastes na temporada entre as equipes da Série A.
O próprio treinador Hernán Crespo já criticou o calendário do futebol brasileiro mais de uma vez ao falar do desgaste da equipe.
O São Paulo se reapresenta aos treinamentos na próxima segunda-feira (6) e volta a jogar apenas no dia 12 de setembro, fora de casa, contra o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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