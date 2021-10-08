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futebol

São Paulo terá setor popular no Morumbi contra o Ceará; veja detalhes

Próxima partida do Tricolor em casa, no dia 14, contra o Vozão, contará com cerca de 2.900 ingressos a R$ 20. Diretoria decidiu antecipar ação, que começaria somente em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 18:08

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:08

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo terá uma grande novidade para o torcedor que quiser ir ao Morumbi assistir a partida contra o Ceará, que será disputada no dia 14 de outubro, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O clube disponibilizará cerca de 2.900 ingressos a R$ 20 no setor popular. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. A princípio, o São Paulo só abriria o setor com ingressos mais baratos em novembro, quando está prevista a liberação de 100% da capacidade dos estádios no estado.
No entanto, após o empate contra o Santos, o primeiro jogo com a volta do público, a diretoria decidiu antecipar a ação, uma das bandeiras da gestão do presidente Julio Casares. Todos os torcedores poderão comprar ingressos para o setor. Ou seja, quem não for sócio-torcedor, também terá direito a compra.
SÃO PAULO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO TRICOLOR NO BRASILEIRÃOO preço alto do ingresso para acompanhar o San-São foi motivo de reclamações da torcida são-paulina. Para o clássico, o ingresso mais barato saia por R$ 110, sendo a meia entrada por R$ 55. Sendo assim, pouco mais de 5.200 torcedores acompanharam a partida 'in loco'.

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