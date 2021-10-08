São Paulo terá setor popular no Morumbi contra o Ceará; veja detalhes

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo terá uma grande novidade para o torcedor que quiser ir ao Morumbi assistir a partida contra o Ceará, que será disputada no dia 14 de outubro, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O clube disponibilizará cerca de 2.900 ingressos a R$ 20 no setor popular. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. A princípio, o São Paulo só abriria o setor com ingressos mais baratos em novembro, quando está prevista a liberação de 100% da capacidade dos estádios no estado.

No entanto, após o empate contra o Santos, o primeiro jogo com a volta do público, a diretoria decidiu antecipar a ação, uma das bandeiras da gestão do presidente Julio Casares. Todos os torcedores poderão comprar ingressos para o setor. Ou seja, quem não for sócio-torcedor, também terá direito a compra.