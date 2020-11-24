São Paulo terá sequência vital de três jogos fora de casa pelo Brasileirão

O São Paulo busca a liderança do Campeonato Brasileiro, mas para atingir tal feito, a equipe de Fernando Diniz terá uma sequência de três jogos seguidos fora de casa. Ceará, Bahia e Goiás receberão o Tricolor nas próximas rodadas da competição. Vale lembrar que as partidas contra o Vozão e o Esmeraldino são atrasadas do primeiro turno.

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O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 37 pontos, dois a menos do que Atlético-MG e Flamengo, mas com três jogos a menos do que os rivais. Depois desta sequência, só faltará o jogo atrasado contra o Botafogo, que está marcado para o próximo dia 9 de dezembro, no Morumbi. O São Paulo tem se dado bem jogando fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe tem a terceira melhor campanha longe do Morumbi no torneio nacional, com 15 pontos. São nove jogos, com quatro vitórias (Sport, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza), três empates (Santos, Internacional e Coritiba) e duas derrotas (Vasco e Atlético-MG). O time marcou quinze gols e sofreu doze, tendo um saldo positivo de três.

Com uma grande maratona de jogos, uma preocupação a mais é a forma física dos atletas. O técnico Fernando Diniz foi questionado sobre isso e citou a polivalência dos jogadores como um ponto forte da equipe. - Alguns jogadores em específico têm polivalência, pode-se citar aí Tchê Tchê, Sara, Daniel Alves, Léo, Luan, que já jogou comigo de volante saindo um pouco mais, de zagueiro, Diego já jogou de zagueiro e de lateral. É uma coisa que eu trabalho em todas as equipes que dirigi. Procuro em determinados momentos fazer esse tipo de situação e aproveitar os jogadores para eles saberem ocupar outros espaços no campo. Tem muito pouco improviso nisso, praticamente todas as alterações os jogadores já tiveram oportunidade de treinar nessas condições para, na hora do jogo, sentir conforto para poder jogar ali - disse, em entrevista coletiva.

Resta saber se o Tricolor conseguirá bons resultados nesta sequência longe do Morumbi para alcançar o objetivo de chegar à liderança do Brasileiro.