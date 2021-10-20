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futebol

São Paulo terá sequência longe do Morumbi; veja as partidas

Cinco das próximas sete partidas serão fora de casa. Tricolor jogará nos estádios de Red Bull Bragantino, Bahia, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio e receberá Internacional e Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 12:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Gabriel Santos/LANCE!
O São Paulo vai enfrentar uma sequência fora de casa nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Cinco dos próximos sete jogos do Tricolor na competição serão longe do Morumbi. O primeiro deles será já nesta domingo, quando o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h15. Depois, a equipe tem o Internacional, no dia 31, em casa antes de dois jogos seguidos visitando estádios dos adversários.
Serão dos jogos no Nordeste: primeiro, o São Paulo enfrenta o Bahia, no dia sete de novembro, na Arena Fonte Nova. Após essa partida, um confronto especial para o técnico Rogério Ceni, que reencontrará o Fortaleza, onde teve passagem marcante como treinador. A data e o horário ainda não foram definidos pela CBF.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO Tricolor volta a jogar no Morumbi somente contra o Flamengo, antes de encarar novamente duas partidas fora de casa: o clássico contra o Palmeiras e o duelo no Sul diante do Grêmio.
Como visitante, o São Paulo tem a 11ª melhor campanha do Brasileirão, com 14 pontos conquistados em 13 jogos. São três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com dez gols marcados e 16 sofridos.
VEJA A SEQUÊNCIA DO SÃO PAULO FORA DE CASA NO BRASILEIRÃO​Red Bull Bragantino x São PauloSão Paulo x Internacional Bahia x São PauloFortaleza x São PauloSão Paulo x Flamengo Palmeiras x São PauloGrêmio x São Paulo

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