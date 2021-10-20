São Paulo terá sequência longe do Morumbi; veja as partidas

Crédito: Gabriel Santos/LANCE!

O São Paulo vai enfrentar uma sequência fora de casa nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Cinco dos próximos sete jogos do Tricolor na competição serão longe do Morumbi. O primeiro deles será já nesta domingo, quando o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h15. Depois, a equipe tem o Internacional, no dia 31, em casa antes de dois jogos seguidos visitando estádios dos adversários.

Serão dos jogos no Nordeste: primeiro, o São Paulo enfrenta o Bahia, no dia sete de novembro, na Arena Fonte Nova. Após essa partida, um confronto especial para o técnico Rogério Ceni, que reencontrará o Fortaleza, onde teve passagem marcante como treinador. A data e o horário ainda não foram definidos pela CBF.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO Tricolor volta a jogar no Morumbi somente contra o Flamengo, antes de encarar novamente duas partidas fora de casa: o clássico contra o Palmeiras e o duelo no Sul diante do Grêmio.

Como visitante, o São Paulo tem a 11ª melhor campanha do Brasileirão, com 14 pontos conquistados em 13 jogos. São três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com dez gols marcados e 16 sofridos.