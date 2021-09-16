São Paulo terá sequência em casa para tentar reação; veja as partidas

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo agora tenta juntar as peças e se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde luta para sair de perto da zona da degola, já que está na 16ª colocação, com 22 pontos conquistados. Para isso, o Tricolor terá uma sequência de três partidas em casa, o que pode facilitar na busca pela recuperação no torneio nacional e, consequentemente, um momento de tranquilidade para o elenco, comissão técnica e diretoria.

A sequência de duelos no Morumbi começa já no próximo domingo (19), quando o São Paulo enfrenta o Atlético-GO, às 16h. Três dias depois, na quarta-feira (22), o Tricolor pega o América-MG, às 20h30, em duelo atrasado da 19ª rodada. O time fecha os jogos seguidos em casa contra o Atlético-MG, no outro sábado (25), às 21h.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se somarmos todos os jogos do São Paulo em casa neste Campeonato Brasileiro, o time está somente na 16ª colocação, com 10 pontos, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, em oito jogos disputados. O Tricolor fica na frente somente de Internacional, Corinthians, Sport e Chapecoense.