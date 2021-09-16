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futebol

São Paulo terá sequência em casa para tentar reação; veja as partidas

Tricolor enfrentará Atlético-GO, América-MG e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Time necessita reagir para dar tranquilidade na temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo agora tenta juntar as peças e se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde luta para sair de perto da zona da degola, já que está na 16ª colocação, com 22 pontos conquistados.  Para isso, o Tricolor terá uma sequência de três partidas em casa, o que pode facilitar na busca pela recuperação no torneio nacional e, consequentemente, um momento de tranquilidade para o elenco, comissão técnica e diretoria.
A sequência de duelos no Morumbi começa já no próximo domingo (19), quando o São Paulo enfrenta o Atlético-GO, às 16h. Três dias depois, na quarta-feira (22), o Tricolor pega o América-MG, às 20h30, em duelo atrasado da 19ª rodada. O time fecha os jogos seguidos em casa contra o Atlético-MG, no outro sábado (25), às 21h.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se somarmos todos os jogos do São Paulo em casa neste Campeonato Brasileiro, o time está somente na 16ª colocação, com 10 pontos, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, em oito jogos disputados. O Tricolor fica na frente somente de Internacional, Corinthians, Sport e Chapecoense.
VEJA A SEQUÊNCIA DO SÃO PAULO EM CASA NO BRASILEIRÃOSão Paulo x Atlético-GO - 19/09 - 16hSão Paulo x América-MG - 22/09 - 20h30São Paulo x Atlético-MG - 25/09 - 21h

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