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futebol

São Paulo terá sequência de viagens nas próximas rodadas do Brasileirão

Com jogos fora de casa contra o Bahia, no domingo, e contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, delegação são-paulina emendará viagens, sem voltar para São Paulo...
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Publicado em 

02 nov 2021 às 18:17

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 18:17

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O calendário do futebol brasileiro não foi gentil com o São Paulo na temporada, com curtos períodos de descanso e sequências de jogos. Nas próximas rodadas do Brasileirão, o Tricolor viverá mais uma semana intensa, sem sequer voltar para a capital paulista, emendando viagens.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No próximo sábado, o São Paulo viaja para Salvador pelo período da tarde, pois enfrenta o Bahia no domingo (7), às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro.
Após essa partida, o Tricolor paulista enfrenta o Fortaleza, na capital cearense, na quarta-feira (10). Devido ao pouco tempo entre as duas partidas e à maior proximidade entre as duas em relação à cidade de São Paulo, o time emendará as viagens.A delegação são-paulina só retorna para São Paulo na quarta-feira (10), após o jogo diante do Leão.
Com apenas nove partidas para o final do Brasileirão, o Tricolor ocupa, no momento, a 12ª posição da tabela, com 37 pontos somados.

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