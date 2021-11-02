São Paulo terá sequência de viagens nas próximas rodadas do Brasileirão

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O calendário do futebol brasileiro não foi gentil com o São Paulo na temporada, com curtos períodos de descanso e sequências de jogos. Nas próximas rodadas do Brasileirão, o Tricolor viverá mais uma semana intensa, sem sequer voltar para a capital paulista, emendando viagens.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No próximo sábado, o São Paulo viaja para Salvador pelo período da tarde, pois enfrenta o Bahia no domingo (7), às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro.

Após essa partida, o Tricolor paulista enfrenta o Fortaleza, na capital cearense, na quarta-feira (10). Devido ao pouco tempo entre as duas partidas e à maior proximidade entre as duas em relação à cidade de São Paulo, o time emendará as viagens.A delegação são-paulina só retorna para São Paulo na quarta-feira (10), após o jogo diante do Leão.