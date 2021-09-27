São Paulo terá sequência de duelos diretos no Brasileiro; veja os jogos

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo busca se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. E para isso terá quatro rodadas decisivas na competição: Chapecoense, Santos, Cuiabá e Ceará. A primeira partida é contra o lanterna da competição, a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Condá. Apesar de não ser um adversário direto na tabela, uma derrota para a equipe catarinense pode jogar ainda mais pressão para os comandados de Hernán Crespo, já que o time alviverde tem somente uma vitória em 22 jogos, somando dez pontos.

Logo depois, o clássico contra o Santos, na quinta-feira (7), às 18h30. O rival do São Paulo está atualmente na 16ª colocação, com 24 pontos, três a menos que o Tricolor. Ou seja, um duelo de seis pontos e que pode elevar a confiança do time em caso de uma vitória.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Depois, o confronto é diante do Cuiabá, mais um confronto decisivo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Dourado está na décima colocação, com 29 pontos, dois a mais que o São Paulo. Dependendo dos resultados nas outras rodadas, as equipes podem ainda estar brigando ponto a ponto por posições. O jogo está marcado para uma segunda-feira (11), às 20h, no Mato Grosso.

Para encerrar os confrontos contra clubes diretos, o São Paulo enfrentará o Ceará em casa, ainda com datas e horários a serem definidos pela CBF. O Vozão é atualmente, o 11º colocado, com 28 pontos, um a mais que o Tricolor.