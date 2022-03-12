São Paulo terá retorno de Jandrei contra o Mirassol; veja provável escalação

O São Paulo fechou a preparação para encarar o Mirassol, neste domingo (13), ás 16h, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Jandrei trabalhou com o elenco e está liberado para atuar após cumprir o protocolo da Covid-19, assim como Nikão. O arqueiro deve ser escalado como titular. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022

Rogério Ceni fez uma atividade de 11 contra 11 de área a área, com ajustes táticos. Por fim, um grupo ainda trabalhou fundamentos.

O meia Gabriel Neves, que saiu lesionado na derrota para o Palmeiras, fez tratamento no REFFIS e será desfalque do São Paulo. Além dele, Gabriel e Igor Vinícius também trabalharam na parte interna do CT da Barra Funda.

Já o atacante Alisson e o zagueiro Diego Costa seguiram cronogramas individuais, com atividades no gramado. Eles têm chances de serem relacionados para a partida. Um provável time tem: Jandrei, Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Andrés e Nikão (Patrick); Alisson, Rigoni (Marquinhos) e Luciano.

Depois da atividade, a equipe segue viagem em voo fretado para São José do Rio Preto, onde a delegação ficará concentrada. Com 17 pontos em dez jogos, o time são-paulino lidera o Grupo B.