São Paulo terá que superar histórico negativo para vencer o Internacional

O São Paulo precisa superar uma sequência de resultados negativos contra o Internacional para o confronto desta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Jogo pela liderança! Relembre 9 duelos marcantes entre Internacional e São Paulo
Isso porque dos últimos dez jogos entre as duas equipes, o São Paulo venceu apenas três. A última vitória do Tricolor foi em dezembro de 2019, no triunfo por 2 a 1, no Morumbi, pelo Brasileirão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROTirando essa vitória, foram três vitórias do Internacional e quatro empates. No Morumbi, o retrospecto recente também é favorável para o Colorado. Nos últimos nove confrontos entre os dois na casa do São Paulo, foram três vitórias do Inter, quatro empates e apenas duas vitórias do Tricolor.
O técnico Fernando Diniz comentou sobre a preparação do São Paulo para o confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.- Decisão tem sido todos os jogos, que você vai somando pontos para ser campeão. Os 38 jogos são decisivos. Assim que a gente tem encarado desde quando começo. Vamos encarar como decisão, como hoje, mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independentemente do resultado - afirmou em entrevista coletiva após o empate contra o Furacão.
Resta saber se o Tricolor volta a vencer o Internacional em casa e consegue aumentar a gordura na liderança do Brasileirão, que hoje é de apenas um ponto.
VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS ENTRE SÃO PAULO X INTERNACIONAL
Internacional 1-1 São Paulo - Brasileirão 2020 São Paulo 2-1 Internacional - Brasileirão 2019 Internacional 1-0 São Paulo - Brasileirão 2019 Internacional 3-1 São Paulo - Brasileirão 2018 São Paulo 0-0 Internacional - Brasileirão 2018 Internacional 1-1 São Paulo - Brasileirão 2016 São Paulo 1-2 Internacional - Brasileirão 2016 São Paulo 2-0 Internacional - Brasileirão 2015 Internacional 0-0 São Paulo - Brasileirão 2015 São Paulo 1-1 Internacional - Brasileirão 2014Internacional 0-1 São Paulo - Brasileirão 2014